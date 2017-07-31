TEKNOLOJİ artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Akıllı telefon, tablet veya bilgisayarlar olmadan artık bir saat bile geçirmek çok zor. Önümüzdeki dönemlerde bu listeye elektrikli otomobiller veya yeşil enerji için olmazsa olmaz güneş panelleri gibi yenilikler de eklenecek. Talebin her geçen gün arttığı bu ürün grupları, yeni bir ihtiyacı daha doğrudu. O da ürünlerin geliştirilebilmesi için gerekli olan madenler. Teknoloji şirketlerinin peşine düştüğü kıymetli madenlerin piyasa değeri ise talep karşısında her geçen gün artıyor.

3 ÜRÜN ÖNDE

Teknoloji şirketleri, özellikle 3 farklı ürün grubu için madenlerin peşine düşmüş durumda. Bunlar; bataryalar, işlemci ve bellek (ram) gibi yüksek performans isteyen parçalar ve güneş enerjisi üretmek için gereken güneş panelleri. Söz konusu ürünler için en çok aranan madenlerin başında batarya üretiminde kullanılan lityum geliyor. Lityum’un en çok çıktığı ülkelerin başında Çin, Şili ve Arjantin var. Batarya üretimi için arana madenlerden bir diğeri ise Kobalt. Bu maden, Japonya, Çin, Finlandiya ve Norveç’te çıkarılıyor. Manganez ise batarya üretimi için gerekli olan diğer bir maden. Bu maden de Avustralya, Gürcistan, Güney Afrika ve Gabon’da yer alıyor.

EN ŞANSLISI ÇİN

Teknoloji şirketlerinin birçok rağbet gösterdiği bir maden ise işlemci ve belleklerin üretiminde kullanılan Silikon, Germanyum ve İtriyum. Bu madenlerin çıkarıldığı yerler ise oldukça kısıtlı. Paylaşılan bilgilere göre bu 3 maden dünyada ağırlıklı olarak Japonya, Çin, Estonya ve Fransa’dan çıkarılıyor. Güneş panelleri ise teknoloji ve enerji şirketlerinin ağırlık verdiği büyük bir grubu. 5 yıl içinde dünyada her saat 30 bin güneş paneli kurulacak olması bu talebi kanıtlamaya yetiyor. Güneş paneli üretimi için ise 3 ana madene ihtiyaç var. Bunların başında İndiyum geliyor. İndiyum, şu anda Kanada, Belçika, Fransa ve Çin’den çıkarılabiliyor. Güneş paneli üretimi için gerekli diğer bir maden Telluryum. Bu maden Kanada, Belçika, Çin ve Filipinler’de yer alıyor. Galyum da güneş paneli üretimi için gerekli olan diğer bir maden. Çıkarıldığı ülkeler ise Çin, Ukrayna, Almanya ve İngiltere.

EN DEĞERLİSİ TELLERYUM

ÇIKARILAN madenlere gösterilen talebin her geçen gün artması, söz konusu madenlerin de fiyatlarının artmasını sağlıyor. Emtia borsalarında fiyatlara göre fiyat artışı rekoru güneş enerjisi paneli yapımında kullanılan Telluryum’da bulunuyor. Geçen yıl kilogram fiyatı 34 dolardan satılan maden, Temmuz sonu itibariyle 110 doları buldu. Listede artışıyla dikkat çeken diğer bir maden ise bataryalar için gerekli olan Kobalt’ta. 2016 yılı Temmuz ayı itibariyle kilogramı 25 bin dolardan satılan Kobalt, bu yılın Temmuz ayı itibariyle 60 bin dolar bulmuş durumda. Başka bir deyişle Kobalt’ın değeri 2 kattan fazla arttı. İşlemci ve bellek yapımında kullanılan madenler arasında rekor İtriyum’da. İtriyum’un kilogram fiyatı geçen yıl 21 dolarken aradan şu anda 47 dolara ulaşmış durumda.