Madeleine’in izi bulundu mu

Bazı görgü tanıklarının, küçük kızın kaçırıldığı otelin çevresinde gördüklerini iddia ettikleri ‘mor giysili’ kadının Bulgar ve kocasının pedofil olduğu ortaya çıkınca, polis araştırmalarını bu ülkeye yöneltti.
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