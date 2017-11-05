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    Madeleine’in izi bulundu mu

    Hürriyet Haber
    05.11.2017 - 22:17 | Son Güncelleme:

    2007 yılında ebeveynleriyle Portekiz’de tatil yaparken kaçırılan 3 yaşındaki İngiliz kız çocuğu Madeleine McCann’in izi şimdi de Bulgaristan’da aranıyor.

    Bazı görgü tanıklarının, küçük kızın kaçırıldığı otelin çevresinde gördüklerini iddia ettikleri ‘mor giysili’ kadının Bulgar ve kocasının pedofil olduğu ortaya çıkınca, polis araştırmalarını bu ülkeye yöneltti.

    Etiketler: Madeleine McCann , Portekiz , gazetehaberleri
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