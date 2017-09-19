Made in Kayseri

YAKLAŞIK 17 yıl önce Gülsan Gıda tarafından Kayseri’de kurulan Meysu, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasına adını yazdırmayı başardı. Meyve suyunun yanı sıra ürün gamını değişen tüketici taleplerine göre belirleyen Meysu, bugün meyve suyundan meyveli süte, soğuk çaydan soğuk kahveye, gazlı içeceklerden enerji içeceğine kadar birçok farklı alanda üretim yapıyor. 160 milyon liralık ciroya ulaşan şirketin 60 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Meysu Genel Müdürü Osman Güldüoğlu, “Kriz dönemlerinde yatırım yaparak büyüdük” dedi. Güldüoğlu, Meysu’nun büyümesini şöyle anlattı:

İKİ TESİSTE ÜRETİM VAR

Türkiye nektar tüketiminde dünyada 7’nci, Avrupa’da 3’ncü sırada. Buna rağmen kişi başı toplam yüzde 100 meyve suyu ve nektar tüketimlerine baktığımızda, birçok gelişmiş ülkenin gerisinde kalıyoruz. Bu alanda gördüğümüz fırsat üzerine 2000 yılında yatırım kararı aldık. Türkiye’de tüketim çok hızlı arttı. Ancak bugün kişi başı meyve suyu ve nektar tüketimi Almanya’da 30 litre iken Türkiye’de 9 litre civarında yani daha çok alacak yolumuz var. Gıda işleme ve üretme alanında faaliyet göstermekteyiz. İki üretim tesisimiz var. Birinde taze meyvelerden konsantre üretimi yapmaktayız. Ürünlerimizde kullandığımız meyveleri kendi tesisimizde işlemekteyiz. Diğer tesisimizde ise meyve suyu, meyve nektarı, meyveli içecek, meyve aromalı içecekler, süt, soğuk çay, soğuk kahveler, gazlı içecekler ve enerji içeceği üretmekteyiz.

350 ÇALIŞAN BULUNUYOR

Her şirket gibi biz de zor dönemlerden geçtik. Ancak bu zor dönemlerde gazdan ayağımızı kesmeden çalışmaya, inovasyona, Ar-Ge faaliyetlerine ve yatırıma devam kararı aldık. Şirketimizin bu günlere gelmesindeki en büyük etken de bu yatırımlardır. Kriz zamanlarında krizi fırsata çevirmenin yolu, farklılaşmak ve yatırıma devam etmektir. Bugün üretim tesislerimizde 350 çalışan bulunuyor. 160 milyon liralık ciromuz ile 60 ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Amerika’dan Fransa’ya Katar’dan Panama’ya kadar ürün gönderiyoruz. 2017 yılı ciro hedefimiz ise 200 milyon lira civarında.”

DÜNYADA PORTAKAL TÜRKİYE’DE ŞEFTALİ

DÜNYADA meyve suyu tüketiminde en çok portakalın tercih edildiğini anlatan Osman Güldüoğlu, “Dünyada en çok tüketilen tat portakal, bunu elma takip ediyor. Toplam tüketimin yarısı portakal ve elma tadından oluşuyor. Karışık meyve suyu tüketiminin payı ise yüzde 10 ve üçüncü sırada yer alıyor. Domates ve sebze suları pazarı da hızla büyüyor. Türkiye’de yüzde 100 meyve suyu ve nektar kategorisinde ise en çok şeftali nektarı tüketiliyor. Türkiye bu alanda çok önemli ve büyük bir pazar” diye konuştu.