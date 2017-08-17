Maddi durumu kötü kadınları tespit edip fuhuş yaptırmışlar!

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yurt dışı bağlantılı şahıslar tarafından fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

Kurulan özel ekipler S.A. ve H.A. isimli şahısların birlikte hareket ettikleri kişilerle, yurt dışından getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdıklarını belirledi. Şüphelilerin yurt dışından özellikle maddi durumları kötü olan kadınları buldukları ve çok para kazanacakları vaadiyle yol masraflarını karşılayarak Antalya’ya getirdikleri tespit edildi.

Takip edildiğini tahmin eden çete üyelerinin kadınlardan ’otomobil’ diye bahsedip ’Uzun mu olsun, kısa mı? Hepsi katalog kızları’ diyerek reklam yaptıkları ortaya çıktı.

68 polisle operasyon yapıldı

Operasyonda A.Ö., B.T., M.B. ve A.Ö. isimli şahısların da S.A. ve H.A. ile irtibatlı oldukları ve kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları bilgisine ulaşıldı. A.Ö.’nün Konyaaltı ilçesinde bir otelde görevli İ.B. ve otel işletmecisi A.K. ile fuhşa yer temin ettiği belirtildi.



Yapılanteknik ve fiziki çalışmaların ardından 3 gün önce oluşturulan 26 ekiplik 68 polisle, şüphelilerin yakalanması ve fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

1 ev ve 2 otele yapılan baskınlarda, 7 Moldova, 5 Ukrayna, 1 Rus, ve 2 Kırgızistan uyruklu kadın kurtarıldı.

Kadınları pazarladığı ve yer temin ettiği ileri sürülen 8 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin mekanlarında yapılan aramada fuhuştan kazanılan 13 bin 260 TL, 60 dolar, 200 euro para, cep telefonları, bilgisayar, sahte nüfus cüzdanları, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklu kadınlar daha sonra sınır dışı edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli ise 'fuhşa aracılık etmek ve zorla fuhuş yaptırmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.