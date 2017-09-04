'Yangın gece çıksaydı...'

Oltu ilçesindeki Aslanpaşa Mahallesi Bayram Sokak’ta Osmanlı - Rus Savaşı’ndan sonraki yıllarda Ruslar tarafından yapılan kilisede dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, madde bağımlılarının yaktığı ateş sonucu yangın çıktı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile kilise tamamen yanmaktan kurtarıldı.



Kilisenin çatısında madde bağımlılarının kullandığı malzemeler bulundu. Yangında kilisenin iç duvarlarında hasar oluştu. Oltu Rus Kilisesi’nin son dönemde madde bağımlılarının meskeni olmasından yakınan mahalle sakinleri, tarihi yapı içerisindeki eski yataklara atılan sigaranın yangının çıkmasına neden olduğunu söyledi. Mahalle sakinleri, "Yangın gece çıksa kimse fark edemezdi, kilise tamamen kül olurdu" diye konuştu.

Oltu Rus kilisesi ilçe merkezinde, şehrin doğusunda bulunuyor. Üzerinde kitabe bulunmayan yapının, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşının ardından Ruslar tarafından 1885-90 yılları arasında inşa edildiği sanılıyor. Yapı; 32x15 m boyutlarındaki dikdörtgen ayaklar tarafından desteklenen, kiborion tarzındaki kubbenin iki yanında yer alan dikdörtgen mekanlardan oluşuyor.

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