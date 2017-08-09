“Madalyam çalındı” paylaşımı ortalığı karıştırdı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 12-16 Temmuz tarihlerinde Kenya’nın başkent Nairobi’de düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda 100 metrede altın madalya kazanan milli atlet Mizgin Ay adına, 14 Temmuz’da “@mizginayy” kullanıcı adıyla açılan Twitter hesabından akşam saatlerinde “Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda kazandığım Altın Madalyam çalındı. Lütfen geri getirin. Onca emek verdim hakkımla kazandım” şeklinde bir paylaşım yapıldı. Kısa sürede çok sayıda kişinin retweetleyerek paylaştığı tweete çok sayıda da yorum geldi. Sosyal medyayı karıştıran hesabın sahte olduğu ortaya çıktı.

DUYUNCA BİZ DE ŞAŞIRDIK

Hürriyet’in ulaştığı Mizgin Ay’ın antrenörü Soysal, madalyanın çalındığı yönündeki paylaşımın gerçek olmadığını belirterek, “Şu anda Mizgin’le antrenmandayız. Duyunca biz de şaşırdık. Paylaşılan mesaj gerçek değil Mizgin’in Twitter hesabı yok. Hatta akıllı telefonu bile yok. Sadece Instagram hesabı var onu da benim telefonumdan açıp kullanır” diye konuştu.

Batman’dan 13 yıl önce mevsimlik işçi olarak Ankara’nın Beypazarı İlçesi’ne gelerek yerleşen 7 çocuklu ailenin 2 kızından biri olan Beypazarı Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Mizgin Ay, Kenya’daki Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda elde ettiği altın madalya ile Türkiye’nin gururu olmuştu.