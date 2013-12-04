Macuncu amcalar yok artık

Elindeki spatulayla tahta çubuğa macun sarmaya çalışan macuncuyu bekleyen küçük çocukları görünce içim nasıl sevinçle doldu, anlatamam. Çocukluğumu hatırladım birden ve kendi kendime “sokaktan geçen macuncular vardı eskiden, ne güzel” diye düşündüm.

Evet eskiden sokak aralarında gezen, macun tepsisini ayaklar üzerine oturttuktan sonra etrafında toplanan çocuklara macun veren macuncular vardı. Biz de hemen koşar macun tepsisinin küçük bölmelerindeki renkli, tatlılara bakar, elimizde parayla sıraya girerdik.

Limonlu, sakızlı, tarçınlı, naneli ve daha birkaç çeşit macundan benim en sevdiklerim; limonlu, sakızlı ve naneli olanlardı. Tabii sonradan öğrendim, sabırsızlıkla beklediğimiz amcanın elindeki o spatulanın adının “macun mablağı” olduğunu.

Üstelik, benim hiç rastlamadığım bir macuncu türü varmış ki, onlar yanlarında ince saz takımıyla gezerler, mahallelinin ilgisini çekmek için bu saz takımıyla şarkılar söylerlermiş.

Macuncular, İstanbul’un kaybolmaya yüz tutmuş esnaflarından biridir. İstanbul’un bazı yerlerinde hâlâ macunculara rastlamak mümkün ama sokaklarda dolaşıp bağıra çağıra macun satan esnaf kayboldu gibi.

Akdeniz soslu rosto

Tereyağını geniş bir tencerede kızdırın. Bütün haldeki dana nuarı kızgın yağda ve orta ısılı ateşte çevire çevire 10 dakika kadar kızartın. Ancak etin delinmemesi ve suyunun akmaması için pişirirken çatal gibi sivri uçlu bir malzeme kullanmamalısınız.

Kızaran eti orta boy, kenarları yüksek ve kapaklı bir fırın kabına yağıyla birlikte aktarın. Bir çay kaşığı kadar tuz serpip kapağını kapatın. Kapaklı bir kap yoksa, etin üzerini alüminyum folyoyla da kapatabilirsiniz. Eti 175 dereceye ve alt üst konuma ayarlı fırında en az 1,5 saat pişirin.

Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; zeytinyağını küçük bir tencereye koyun. Çok ince kıyılmış soğan, sarmısak, fesleğen, nane ve rendelenmiş domatesleri ekleyin. Sirke, tuz ve karabiberi ilave edip orta ısılı ateşte 10-12 dakika kadar pişirin. Pişen eti fırından çıkarın ve ılık hale gelmesini bekleyip dilimleyin. Sıcak domatesli sosu üzerinde gezdirerek servise sunun.

Not: İstenirse kızartılan etin üzerine 10 su bardağı sıcak su ilave edilerek tencerede ve ocak üzerinde haşlama yöntemiyle de pişirilebilir.

Malzeme listesi

- 750-1000 gr dana nuar

- 30-50 gr tereyağı

- 4 adet orta boy domates

- 3 adet taze yeşil soğan

- 6 diş sarmısak

- 7-8 yaprak taze fesleğen

- 7-8 yaprak taze nane

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 yemek kaşığı sirke

- 1 çay kaşığı tuz, karabiber