'Macron'un tek kusuru benden genç olması!'

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, röportajın internette şimdilik kısmen yayınlanmış olan kısmında Macron'un, eşinin hayatındaki yerinden bahsettiği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci yarısı öncesinde yaşadığı tedirginliğe dair kısımlar yer aldı.

'First Lady' olmanın hayatını ne yönde değiştirdiğinin sorulması üzerine Macron "Emmanuel'le olalı beri hayatımda olağanüstü şeyler olmasına alıştım. Hep bir sonraki maceranın ne olacağını merak ediyorum. Bu 20 yıldan beri böyle" diye konuştu. Macron ayrıca seçim kampanyası boyunca yalnızca tek bir olayın kendisini endişelendirdiğini söyledi.

"Seçimlerin ikinci turunun yapılacağı akşam. Pek çok kişi birinci turdan sonra kazandığımızdan emin olduğumuzu sanıyordu ama hiç de böyle değildi. Biz asla böyle düşünmemiştik. Ben önsezilere inanmam, bana göre bir şey ancak gerçekleştiğinde vardır, öncesinde yoktur."

