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    Macron'un köpeği çişini yaptı! Herkes kahkahaya boğuldu

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 07:33 | Son Güncelleme:

    Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un köpeği Nemo, Elysee Sarayı'nda şömineye çişini yaparken kameralar da kayıttaydı.

    Macron, kabine üyeleri ile henüz bir araya gelmişken yaşandı olay. Kameralar toplantı ile ilgili görüntü alırken arkadan çiş sesi duyulmaya başladı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre Nemo'nun başrolde olduğu anlar, Fransız TF1 televiyonu kamerası tarafından kaydedildi. Labrador cinsi olan Nemo, Ağustos ayında Macron ile birlikte görünmeye başladı. Bu aynı zamanda Fransa devlet başkanlarının köpek sahibi olma geleneğinin de devamı.

    Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un Nemo'yu bir hayvan kurtarma merkezinden yaklaşık 1000 TL karşılığında aldığı haberleri yapılmıştı.

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