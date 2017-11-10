Macron’dan kriz ziyareti

ORTADOĞU’da Sünni-Şii ekseni çatışmasının Lübnan’a sıçrama tehlikesi Başbakan Saad Hariri’nin suikast gerekçesiyle aldığı istifa kararıyla artarken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gece Suudi Arabistan’a sürpriz bir ziyaret yaptı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) temaslarının ardından Suudi Arabistan’a geçen Macron, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile başkent Riyad’da görüştü. “Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a attığı füzenin İran füzesi olduğu açık” diyen Macron saldırıyı kınayarak, Suudi Arabistan ile dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı. Görüşmelerde ev hapsinde tutulduğu öne sürülen Saad Hariri’nin de gündeme geldiği belirtildi.

‘BİZE GÖRE ÖZGÜR’: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian dün sabah Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, “O (Hariri), (Emmanuel) Macron’un (çarşamba günkü) ziyaretinden bir gün önce Abu Dabi’ye gitti. Dolayısıyla onun seyahat özgürlüğü olduğunu düşünüyoruz” dedi. “Lübnan’daki durum şu anın en kaygı verici konusu” diyen Dışişleri Bakanı Le Drian, bu ülkenin yeni bir anayasa ve seçimlerle çözüme yönelmek üzere olduğunu ancak Başbakan Hariri’nin görevini bırakmasının yeni belirsizliklere yol açtığını ekledi.

‘HAPİSTE DEĞİLİM’ DEDİ:

Öte yandan Amerikan AP ajansı Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ofisinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin yabancı elçilere Suudi Arabistan’da hapiste olmadığını söylediğini aktardı. Konuyla ilgili Almanya’dan da açıklama geldi. Alman Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hariri’nin Riyad’da gözaltında olduğuna dair kanıtımız yok ve istediği yere gittiğini varsayıyoruz” dendi.

‘GERİ DÖN’ ÇAĞRISI: Dün Suudi Arabistan’ın Lübnan Maslahatgüzarı Velid el Buhari ile görüşen Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesine dönmesi gerektiğini ifade ettiği Hariri’nin istifa koşullarının “kabul edilemez” olduğunu da belirtti.

BİLGİ NOTU

Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin geçen cumartesi ölüm tehdidi gerekçesiyle istifası sonrasında Tahran ile Riyad arasında ipler gerilmişti. Suudi Arabistan yönetimi, önceki gün vatandaşlarının Lübnan’dan ayrılmalarını istemişti.

‘KRAL ÇAĞIRDI, RİYAD’A GİTTİ’

İNGİLİZ Independent gazetesi muhabiri Robert Fisk, yazısında krizin en başında Suudi Kralı Selman’ın kabine toplantısı sırasında Lübnan Başbakanı Saad Hariri’yi arayarak Riyad’a çağırdığını iddia etti. Buna göre 3 Kasım’da Riyad’a inen Lübnan Başbakanı Saad Hariri’yi Suudi polisi karşıladı. Kendisinin ve korumalarının cep telefonlarına el kondu. Ertesi gün Hariri kendisine verilen ve Hizbullah tehdidini ima eden bir istifa mektubunu da okumaya mecbur bırakıldı. Fisk, Saad Hariri’nin ailesinin Riyad’da olduğunu ve Lübnan’a döndüğü takdirde ailesinin rehin konumuna düşebileceğini de öne sürdü. Fisk, Riyad yönetiminin Lübnan’ı istikrarsızlaştırmayı hedeflediğini de iddia etti.

HİZBULLAH: SUUDİLER İSRAİL’İ KIŞKIRTIYOR

LÜBNAN’da üslü Şii Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’tan krizle ilgili açıklamalar geldi. Suudi Arabistan’ın İsrail’i Lübnan’a saldırtmaya çalıştığını savunan Şii lider, Riyad yönetiminin Lübnan ve Hizbullah’a savaş ilan ettiğini öne sürdü. Lübnan’ın Sünni Başbakanı Saad Hariri’ye de sahip çıkan Nasrallah, Hariri’nin istifasının Suudilerin Lübnan siyasetine emsali görülmemiş müdahalesi olduğunu söyledi. Başbakan Saad Hariri’ye hakaretin tüm Lübnanlılara hakaret demek olduğunu söyleyen Hizbullah lideri Nasrallah, Saad Hariri’nin Lübnan’a dönmesi gerektiğini kaydetti.

100 MİLYAR DOLAR YOLSUZLUK

Suudi Arabistan hükümeti, 201 kişinin yolsuzluk soruşturması için gözaltında olduğunu açıkladı. Suudi Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Toplam 208 kişi sorguya çağrıldı... Yedisi herhangi bir suçlama olmadan bırakıldı” dedi. Açıklamada “3 yıldır yapılan araştırmalara göre, sistematik yolsuzluk ve onlarca yıldır süren zimmet nedeniyle en az 100 milyar doların (387 milyar TL) suistimal edildiğini tahmin ediyoruz” dendi.

ABD: ‘FÜZE SALDIRISININ ARKASINDA İRAN VAR’

İngiliz Reuters ajansının haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri Merkez Komutanlığı komutanı Jeffrey Harrigian, Yemen’den Suudi Arabistan’a yönelik balistik füze saldırısının ardından, saldırıların arkasında İran’ın bulunduğunun ‘açık olduğunu’ söyledi. Harrigian, Lübnan krizinde ise savaşa gitmek yerine diplomatik çözüm arayışına girilmesi gerektiğini belirtti. Yemen’den Riyad’ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi atılan balistik füze, havada etkisiz hale getirilmişti.