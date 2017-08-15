Macron'dan Erdoğan'a 'Loup Bureau'u telefonu

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada " Macron Türkiye'de tutuklanan gazetecilik öğrencisi Loup Bureau'nun durumu ile ilgili endişelerini ifade etti. Fransa vatandaşı Bureau'nun bir an önce ülkesine gönderilmesini diledi. İki lider gelecek hafta yeniden görüşme yapma konusunda mutabık kaldı" dendi.

27 yaşındaki Bureau, 26 Temmuz günü Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a giriş yapmak isterken gözaltına alınmıştı.

Bianet'in haberine göre, Fransız gazeteci ‘terör örgütüne yardım ve yataklık' suçlamasıyla tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne götürülmüştü.

'SURİYE VE IRAK GÖRÜŞÜLDÜ'

Cumhurbaşkanlığı kaynakları da görüşmeyle ilgili bilgi verdi.

Açıklamada Fransız gazeteciden bahsedilmezken, iki liderin bölgesel konuların yanı sıra ikili ilişkilere değindiği belirtildi. Terörle ortak mücadelenin önemine dikkati çeken iki liderin, Suriye ve Irak'taki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundukları kaydedildi.

​MACRON, DEPARDON İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ

Geçen mayıs ayında Batman'da gözaltına alındıktan sonra sınırdışı edilmek için bir aydır Gaziantep'te bekleyen Fransız gazeteci Mathias Depardon serbest bırakılmıştı.

Brüksel'deki NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Depardon'un durumunu sormuştu.

Fransız gazeteci bu görüşmeden kısa bir süre sonra serbest bırakılıp ülkesine dönmüştü.