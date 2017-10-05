Macron'dan Bağdat ile IKBY arasında arabuluculuk önerisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile Paris'te görüştü. Macron, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumu nedeniyle kriz yaşayan Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında acilen diyalog başlatılması için çağrıda bulundu.

Macron, "Irak makamları dilerse; Fransa, Birleşmiş Milletler tarafından başlatılacak arabulucuk çalışmalarına etkin şekilde katkı vermeye hazır" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, “Önümüzdeki haftalar ve aylarda anayasa çerçevesinde Irak’ın birliğine, bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösteren; Kürtlerin haklarını da tanıyan bir diyalog başlatılması hayati önem taşıyor" ifadesini kullandı.



Macron, Fransa'nın geçmişten bu yana Kürtlerin durumu konusunda hassas ve endişeli olduğunu, ancak aynı zamanda istikrarlı, toprak bütünlüğü olan güçlü bir Irak'tan yana olduğunu belirtti.

İBADİ: ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ

Basın toplantısında konuşan İbadi ise "Silahlı çatışma istemiyoruz" dedi ve ekledi: "Ancak federal otorite üstünlüğünü korumalı. Kimse federal yetkiyi ihlal edemez.”

"Kürt vatandaşlarımız dahil tüm vatadaşlarımızın taleplerine saygı gösteriyoruz" ifadesini kullanan İbadi, buna karşın hükümet olarak anayasaya da saygı göstermeleri gerektiğini söyledi.

Bağdat yönetimi, IKBY'nin düzenlediği referandumu anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmişti.