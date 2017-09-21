Macron'a ince mesaj

Cumhurbaşkanlığı’nın Fransızca Twitter hesabından yayınlanan mesajda, Erdoğan’ın “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile görüşmek bir değerdir” ifadesine yer verildi. Mesajda, Erdoğan ve Macron’un önceki gün New York’ta gerçekleşen görüşmesinin fotoğrafı da paylaşıldı.



Fotoğraf karesine, Erdoğan’ın rahat ve özgüvenli hali, Macron’un ise görüşmede heyecanlı görünen hali yansımıştı.



Macron, Fransız Le Point dergisine geçen ay verdiği mülakatta, “Dünya liderliği o kadar havalı değil, Erdoğan’la 10 günde bir konuşmak zorundayım” diye konuşmuştu.





