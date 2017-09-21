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    Macron'a ince mesaj

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 00:02 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 00:02

    CUMHURBAŞKANLIĞI resmi Twitter hesabı, Erdoğan gibi BM zirvesine katılmak için New York’a giden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik ince bir mesaj yayımladı.

    Cumhurbaşkanlığı’nın Fransızca Twitter hesabından yayınlanan mesajda, Erdoğan’ın “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile görüşmek bir değerdir” ifadesine yer verildi. Mesajda, Erdoğan ve Macron’un önceki gün New York’ta gerçekleşen görüşmesinin fotoğrafı da paylaşıldı.

    Fotoğraf karesine, Erdoğan’ın rahat ve özgüvenli hali, Macron’un ise görüşmede heyecanlı görünen hali yansımıştı.

    Macron, Fransız Le Point dergisine geçen ay verdiği mülakatta, “Dünya liderliği o kadar havalı değil, Erdoğan’la 10 günde bir konuşmak zorundayım” diye konuşmuştu.


    Macrona ince mesaj

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , Emmanuel Macron , gazetehaberleri
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