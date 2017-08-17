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    Macron’a çağrı: Şikayetini geri al

    AA
    17 Ağustos 2017 - 09:35Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 09:35

    Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği (SNJ), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisini taciz ettiği iddiasıyla bir gazeteci hakkında yaptığı şikayeti geri almasını istedi.

    SNJ’den yapılan açıklamada, Macron’un herhangi bir şikayetinin yasal olmayacağı belirtilerek, gazetecilerin görevlerini özgürce yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Macron’un bu şikayetinin, kendisiyle ilgili haberleri yönetme çabasından kaynaklandığına dikkat çekilen açıklamada, cumhurbaşkanının şikayetini geri alması istendi.
    Cumhurbaşkanı Macron, eşi Brigitte Macron ile Marsilya’daki tatili sırasında ‘kendisini taciz ettiği ve özel hayatına saldırı girişiminde bulunduğu’ gerekçesiyle bir fotomuhabirinden şikayetçi olmuş, Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, şikayet dilekçesinde, güvenlik birimlerinin uyarılarına rağmen foto muhabirinin Macron’u taciz ettiği iddia edilmişti.

    KISITLAMALAR GETİRİLMİŞTİ
    Macron, seçilmesinin ardından Elysee Sarayı’nı takip eden muhabirlere bazı kısıtlamalar getirmiş, bu da basın mensupları ve Macron’un ekibi arasında çeşitli sorunlara neden olmuştu.
    Cumhurbaşkanı Macron, seçildiği günden bu yana ilk kez bir gazeteciden şikayetçi olurken, eski cumhurbaşkanı François Hollande dönemi boyunca hiçbir gazeteciden şikayetçi olmamıştı.

    Etiketler: Emmanuel Macron , Fransa Ulusal Gazeteciler Birliği , Elysee Sarayı
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