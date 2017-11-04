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    Macron, yerli ve pahalı giyinecek

    AA
    04.11.2017 - 11:08 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son 4 yıldır kendisi için özel takım elbiseler hazırlayan Jonas&Cie adlı butikten alışveriş yapmaktan vazgeçerek yüzde yüz Fransız malı satan başka bir marka ile anlaştı.

    Closer dergisindeki habere göre, Macron, bundan sonra yüzde yüz yerli malı garantisiyle üretilen Fransız erkek hazır giyim markası “Smuggler”i tercih edecek. Macron’un 4 yıldır takım elbiselerini satın aldığı markadan neden vazgeçtiği hakkında bilgi verilmezken, Smuggler’in son dönemde büyük maddi zorluklar içerisinde olduğu belirtiliyor. Macron, bu değişiklikle 800-1500 euroya satılan ürünleri alacak. Macron’un Ekonomi Bakanı olduğu dönemden beri tercih ettiği markayı değiştirmesiyle giyim harcamaları da en az iki katına çıkacak.

    GİYİM TERCİHİ TARTIŞMASI ÇIKMIŞTI
    Fransa’nın Limoges kentinde üretim atölyeleri olan söz konusu markanın Lyon, Strazburg ve Lüksemburg’da 10 civarında satış mağazası bulunuyor. Göreve geldiği günlerde, Macron’un takım elbiselerini, Paris’in Aboukir Sokağı’nda bulunan ve ürünleri 340-400 avroya satılan Jonas&Cie mağazasından almaya devam edeceği açıklanmıştı.
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron’un rakibi François Fillon’a 13 bin euro değerinde takım elbise hediye edildiğinin ortaya çıkması, adayların giyim tercihlerini de tartışmaya açmıştı.

    Etiketler: Fransız malı
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