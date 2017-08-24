Macron makyözüne servet harcadı!

Derginin haberine göre, Macron'un görevde olduğu üç ay içerisinde makyözüne 26000 euro yani 106000 lira ödeme yapıldı.

"FATURASI ELİMİZDE"

Dergi, ellerine, biri 10.000 euro, biriyse 16000 euro'luk makyaj faturası geçtiğini yazdı.

Derginin haberine göre, Elysee Sarayı'nda çalışan Natacha M. isimli makyöz seçim kampanyasından beri Macron'un ekibinde.

Le Point'e göre, Natacha M.'in Elysee Sarayı'nda çalışabilmesinin bir nedeniyse, Macron'un, medyanın aralarındaki 24 yaş farkına odaklandığı eşi Brigitte Macron.

Natacha M.'in, Macron seçilmeden önce makyözlerin çalışma şartları, saatleri ve ulaşılabilirlikleriyle ilgilenen Brigitte Macron'un güvenini kazanması sayesinde Saray'da 5 yıl çalışmayı garantilediği belirtiliyor.