Macron kriz yaratır mı?

ÜRETİM yeri 2010-11 yıllarında Türkiye ile Fransa arasında diplomatik kriz yaratan Renault Clio modeli, tam da geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan

ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un görüşmesi esnasında yeniden gündeme geldi. 2010 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Bursa yerine Fransa’da üretilmesini istediği, ancak yapılan uzun görüşmeler sonrasında 2012 yılından itibaren büyük kısmının Bursa, bir kısmının ise Fransa’da üretilmesine karar verilen Clio 4, bu yıl sonunda tamamen yenileniyor. Eylül ayında Paris otomobil fuarında sergileneceği, 2018 yılı sonunda ise satışa sunulacağı belli olan yeni Clio’nun nerede üretileceğine ilişkin son sözü ise Renault yönetimi ile görüşecek Cumhurbaşkanı Macron söyleyecek. Bugün Türkiye’nin en çok üretilen ve satılan modellerinin başında gelen Clio’nun 5’inci jenarasyonu maliyet avantajı nedeniyle yine Bursa’da üretileceği, Macron’un Sarkozy gibi baskı yapmayacağı gelen haberler arasında.

BASKIYLA FLINS’E DE VERİLDİ

2010 yılında Fransa’da Renault’un yeni ‘Clio 4’ modelini tümüyle Bursa’da üretme kararını almasıyla büyük bir kriz patlak vermiş, devreye dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy girmişti. Sarkozy, o dönem Renault yöneticileriyle Elysee Sarayı’na çağırarak görüşmüş, üretimin Fransa’da kalması için baskı yapmıştı. Renault’un yüzde 15 hissesine de sahip olan Fransız devleti rahatsızdı. Çünkü 2009 yılında küresel kriz nedeniyle montaj tesislerini Fransa’da tutma sözü karşılığında Renault’ya 3 milyar Euro tutarında yardım sağlamıştı. Ama buna rağmen Renault ve Başkanı Carlos Ghosn maliyetleri yüzde 10 azalttığı için ‘Clio 4’ modelini Fransa’daki Flins tesislerinde değil, tümüyle Bursa’da üretme kararını duyurmuştu. İşte bu ortalığı karıştırmıştı. Sonuçta Sarkozy ve hükümetin baskılara dayanamayan Renault, Clio 4 üretiminin bir kısmını yine Flins fabrikasına vermeyi kabul etmiş ancak her şeye rağmen büyük bölümü yani 3’te 2’si Bursa’da kalmıştı.





İngiliz Autoexpress isimli haber sitesi yeni Clio’nun olası fotoğrafına yer verip tasarım anlamında mevcut modelden çok uzak olmayacağını, en büyük farkının yeni Megane ve Talisman gibi C şeklinde ön farları olacağını iddia etti.





270 BİN ADET ÜRETİLİYOR

Eylül 2012’den bu yana 300 milyon Euro’ya yakın yatırımla Türkiye’de üretilen ve dünyaya ihraç edilen Clio 4’ün bu yıl sonunda, yani 6 yıl sonra tamamen yenileneceği açıklandı. Hem de bu açıklama Erdoğan ile Macron’un görüşmesi esnasında ortaya çıktı. Eylül ayında düzenlenecek Paris otomobil fuarında sergileneceği açıklanan aracın 2018 sonu ve 2019 başı gibi satışa sunulması bekleniyor. Şimdi gözler Macron’a ve şubat ayında CEO’luk görevini devredecek Carlos Ghosn’a çevrildi. Bugün Fransız Renault’un önemli fabrikalarından biri olan Oyak Renault, yılda 360 bin adetlik üretim gerçekleştirirken bunun 270 bin adedi Clio 4 ve Clio Grand Tourer’den oluşuyor. Bursa’dan 60 ülkeye yılda 230 bin adedin üzerinde Clio ihraç eden Oyak Renault, toplam Clio üretiminin ise 3’te 2’sini gerçekleştiriyor. Flins fabrikasında sadece Fransa pazarı için 90 bin adetlik üretim yapılıyor. Şimdi bütün gözler 5’inci jenarasyon Clio’nun üretim yerinde bir değişiklik olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Eğer Fransız hükümeti devreye girip Flins fabrikasındaki üretimi artırırsa, Oyak Renault fabrikasında ciddi kapasite boşluğu yaşanacak. Çünkü Bursa’da Clio haricinde yılda sadece 90 bin adet yeni Megane üretiliyor. Ancak Bursa’nın araç başına yüzde 10’un üzerinde maliyet avantajı olması nedeniyle yine en büyük aday olduğu söyleniyor.









Yeni Clio’da hibrit olacak ya dizel?

AVRUPA’da küçük sınıfta rekabet son dönemde kızıştı. Ford Fiesta, Volkswagen Polo, Citroen C3 ve Opel Corsa gibi otomobiller yenilenirken bu sınıfta en eski Renault Clio kaldı. Bu yüzden Fransız Renault, 2016 yılında ufak bir makyaj operasyonu yaptığı Clio’yu tamamen yenilemeyi ve yeni yüzüyle 2018’in sonbaharında karşımıza çıkartmayı hedefliyor. İngiliz AutoExpress adlı haber sitesinin haberine göre ise yeni Clio, eylül ayında düzenlenecek olan Paris otomobil fuarında sergilenecek ve ardından birkaç ay içerisinde satışa sunulacak. Renault’un şu anki ekonomi odaklı CMF-B platformunun güncel bir hali üzerine geliştirilecek olan yeni Clio’nun motor seçenekleri ile ilgili de bazı bilgiler de ortaya çıktı. Bu bilgilere göre de şu anki 0.9 litrelik turbo benzinli motor seçeneğinin aynen devam edeceği fakat bu motor üzerinde Renault’un bazı iyileştirmeler yapacağı biliniyor. Bunun yanı sıra farklı beygir güçleri sunan 1.3 litrelik turbolu motorların da bulunacağı belirtiliyor. Bunlara ek olarak hibrit motor seçeneğinin de ekleneceği iddia edilen yeni Clio’nun dizel motorunun olup olmayacağı ise şu an soru işareti. Tasarım anlamında ise yeni Clio’nun şimdiki nesilin tasarımına çok uzak olmayacağı söyleniyor. Fakat aracın yeni Megane ve Talisman’daki gibi C şekline sahip ön farlara sahip olması bekleniyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı’nda görüştü.







TÜRKİYE, RENAULT’UN EN BÜYÜK 5. PAZARI

TÜRKİYE’de son 18 yıldır otomobil satışlarında zirveyi kimseye bırakmayan Renault’un 2017 yılında asıl başarısı ise 13 yıl sonra toplam satışlarda da yeniden lider olmasıydı. 2017’de 130 bin 275 adet otomobil ve hafif ticari araç satan ve yüzde 13.6’lık pazar payına ulaşan Renault, uzun bir aranın ardından liderlik keyfini yeniden tatmış oldu. Renault Mais, bünyesindeki Dacia markası da eklendiğinde 2017 yılında 178 bin 646 adetlik satışa ulaştı ve toplam pazardan yüzde 18.7 pay aldı. Yani Türkiye’de satılan her 1000 aracın 187 adedi Renault ve Dacia markalarından oluştu. Bu rakamlar, Renault Grubu’nun Türkiye’de bugüne kadar elde ettiği rekor satış adedini ifade ediyor. Türkiye, 2017 yılında Renault Grubu’nun (Renault+Dacia) 5’inci büyük pazarı oldu. Gerçekleştirdiği bu performans ile Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’nın ardından gelen Türkiye, Avrupa dışındaki pazarlar arasında en güçlü ve önemli ülke konumunda yer alıyor.

2018 BENZER OLACAK

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2017’de her alanda rekor satışa ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Renault markası ile 18. kez binek otomobil liderliği ünvanının yanı sıra toplam pazar liderliği yeniden elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Markamız yüzde 1.6 artış ile 15.7 pay aldığı binek otomobil pazarında da tartışmasız liderliğini sürdürüyor. Ayrıca OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilen Megane Sedan ile birlikte Clio Türkiye’de en çok satılan model sıralamasında 2. ve 3. sırada yer alıyor. Bu başarılı performansı sergileyen iki modelimizin de Türkiye’de Oyak Renault Fabrikaları’nda üretiliyor olması bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Renault Grubu olarak 2018 yılında da pazar payımızdaki artışı ve pazardaki güçlü konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz.2018 yılında ise pazarın 2017’nin ritmine benzer bir gelişim göstereceğini tahmin ediyoruz’’ dedi.