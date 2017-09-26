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    Macron 'kırmızı çizgisiz' AB istiyor

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    26.09.2017 - 17:47 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 17:47

    SEÇİM kampanyası sırasında Avrupa’yı odağa yerleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın ardından Avrupa Birliği’ni de “yürüyüşe geçirme” hayali kuruyor. Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği vizyonunun detaylarını açıklayan Macron, ilk beş önceliğini güvenlik, egemenlik, dış politika, çevre ve dijital değişim olarak sıraladı

    28’li AB’nin 6 üyeli AB gibi işleyemeyeceğinin ve “egemen, birleşmiş ve demokratik” Avrupa’nın gerekliliğinin altını çizen Macron, “Bildiğimiz Avrupa çok zayıf, çok yavaş ve çok etkisiz” dedi. Hemen her alanda “ortak hareket eden AB” fikrini öne çıkaran Macron’un, elinde sihirli değnek bulunmadığından, seçimlerden zayıflayarak çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in desteğine hiç olmadığı kadar ihtiyacı var. Almanya’daki ilk koalisyon öngörüleri ise Macron’un Berlin’in tam desteğini alma konusunda işinin hiç de kolay olmayacağına işaret ediyor.

    HER ALANDA ORTAK HAREKET

    Güvenliği AB vizyonunun ilk sırasına yerleştiren Macron, bir yandan siber güvenliğin güçlendirilmesini diğer yandan da on yıl içinde ortak bir savunma bütçesi ve ortak bir müdahale gücüne sahip olunmasını istedi. Terörle mücadele kapsamında ortak Avrupa savcılığı fikrine destek veren Macron’un en dikkat çeken çıkışlarından birini de Fransız ordusunda AB ülkelerinden askerleri görmek istemesi oluşturdu. Egemenlik konusunda göç krizini odağa yerleştirerek Merkel’in yaklaşımına paralel bir tutum benimseyen Macron, “Avrupa sınıra sahip olmalı ama ufku da olmalı” diye konuştu.

    Avrupa’nın 5-10 yıl için somut hedeflerle ilerlemesi gerektiğinin altını çizen Fransa Cumhurbaşkanı, dış politika beklentilerinin odağına ise Akdeniz ve Afrika’yı yerleştirdi. Ekolojik geçiş sürecinde Avrupa’nın öncü olmasını isteyen Macron, yatırımların ve üretimin de buna uygun olarak şekillendirilmesi vurgusu yaptı. Dijital değişim alanında da iddialı bir AB vizyonundan yana olan Macron, “devrimsel inovasyon” çağrısı yaptı.

    “Kırmızı çizgilerim yok” diyen Macron konuşmasında, “Avrupa ve Euro Bölgesi için daha güçlü bir bütçe” fikrini de işledi. 

    ALMANYA’YA İHTİYACI VAR

    Macron’un kafasındaki Avrupa modelini tek başına hayata geçirme şansı yok. Almanya’nın da aynı çizgide olması gerekiyor. Seçimlerden çıkan sonuçlar ise olası koalisyon partilerinin Avrupa vizyonlarının birbirinden oldukça farklı olması nedeniyle Macron’un elini zayıflatma potansiyeli taşıyor. Özellikle liberal çizgiye sahip FDP, Macron’un bazı fikirlerine net şekilde karşı. Merkel’in FDP ve Yeşiller ile koalisyon hükümeti kurması halinde Macron’a yönelik desteğini frenlemek zorunda kalma ihtimali oldukça yüksek.

    KRİTİK BULUŞMA ESTONYA’DA

    Macron’un açıkladığı öneriler, AB liderlerini perşembe günü Estonya’nın başkenti Tallinn’de bir araya getirecek olan gayriresmi nitelikli akşam yemeğinde masadaki konular arasında yer alacak. Tallinn’de cuma günü yapılacak “dijital zirve” öncesindeki bu yemeğin düzenlenmesini Macron özellikle istedi. Yemek, Merkel’in seçimlerden sonra ilk kez AB liderleriyle bir araya gelecek olması açısından da önem taşıyor. Yemekte AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’un da, “AB’yi reform sürecine sokmak için doğru zaman mı?” sorusu etrafında liderlerin nabzını ölçmesi bekleniyor.

    Etiketler: macron , ab , kırmızı çizgi
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