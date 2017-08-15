MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Macron, foto muhabirinden şikayetçi oldu

    Macron, foto muhabirinden şikayetçi oldu

    AA
    15 Ağustos 2017 - 16:18Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 16:25

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Marsilya’daki tatili sırasında ‘kendisini taciz ettiği ve özel hayatına saldırı girişiminde bulunduğu’ gerekçesiyle bir foto muhabirinden şikayetçi oldu.

    ELYSEE Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Macron, şikayet dilekçesinde, güvenlik birimlerinin uyarılarına rağmen foto muhabirinin kendisini taciz ettiğini kaydetti. Ülkenin güneyindeki Marsilya şehrinin Phocaean bölgesinde eşi Brigitte Macron ile tatil yapan Macron, foto muhabirinin ‘özel hayatına saldırı girişiminde bulunduğunu’ savundu.
    Macron, tatilini, Talabot park isimli villaların olduğu, özel güvenlik birimleri tarafından korunan bir bölgede geçiriyor.
    Foto muhabirinin, Macron’u, villasının dışında motosikletiyle takip ettiği ve bunu tehlikeli şekilde yaptığı, geçen pazar günü de özel bir mülke izinsiz girdiği bildirildi.

    Macron, foto muhabirinden şikayetçi oldu

    Macron, seçilmesinin ardından Elysee Sarayı’nı takip eden muhabirlere bazı kısıtlamalar getirmiş, bu da basın mensupları ve Macron’un ekibi arasında çeşitli sorunlara neden olmuştu.
    Cumhurbaşkanı Macron, seçildiği günden beri ilk kez bir gazeteciden şikayetçi olurken, eski cumhurbaşkanı François Hollande dönemi boyunca hiçbir gazeteciden şikayetçi olmamıştı.

    Etiketler: FRANSA , CUMHURBAŞKANI , Macron , Gazeteci , Şikayet , Tatil
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri