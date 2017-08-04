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    Macron 1.5 ay içinde yüzde 30’unu kaybetti

    AA
    04 Ağustos 2017 - 11:26Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 11:26

    Fransa’da bir araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların yüzde 36’sı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan memnun olduğunu belirtti.

    ARAŞTIRMA şirketi YouGov’un 18 yaşından büyük bin 3 kişiyle 26-27 Temmuz’da yaptığı ankete göre, Macron’dan memnun olanların oranı yüzde 36 olarak belirlendi.
    Araştırma şirketi Ifop-Fidicial’in 18 yaşından büyük 960 kişiyle 12-13 Temmuz’da yaptığı ankette ise Macron’dan memnun olanların oranı yüzde 66 olarak belirlenmişti. Bu oran haziran ayının ilk yarısında yüzde 69’du.

    Macron 1.5 ay içinde yüzde 30’unu kaybetti

    BAŞBAKAN DAHA FAZLA
    Başbakan Edouard Philippe hakkında yapılan memnuniyet anketinde de katılımcıların yüzde 37’si memnun olduklarını ifade etti. Philippe’ten memnun olanların oranı temmuz ayının ilk yarısında yüzde 53, haziran ayının ilk yarısında ise yüzde 60’dı.
    Ankete katılanlar, en çok ilgilendikleri konular arasında yüzde 25’le iş ve işsizlik, yüzde 15’le göç ve yüzde 14’le sağlık güvencisini gösterdi.

    Macron 1.5 ay içinde yüzde 30’unu kaybetti

    Etiketler: FRANSA , Emmanuel Macron , seçim , OY , Cumhurbaşkanı
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