Mac kullananları bekleyen tehlike

Ggçtiğimiz günlerde keşfedilen ve bir yıl önce yayılmaya başlayan Fruitfly isimli zararlı uzun zamandır hiç fark edilmeden bilgisayarlara bulaşıyordu.

Bulaştığı bilgisayarların kamera ve mikrofonlarını kullanarak, kullanıcıları izleme gibi özellikleri olan bu zararlının şimdiye dek Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kullanıcılara bulaşmadığı varsayılıyor.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunmayan Apple, Fruitfly zararlısı için bir yama yayınladı. Siz de bu tür zararlılardan korunmak için işletim sitemini güncel tutumalısınız.