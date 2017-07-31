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    Mac kullananları bekleyen tehlike

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 11:26Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 12:34

    En güvenli olarak bilinen macOS işletim sisteminde kullanıcıların verilerini çalan bir zararlı bulundu.

    Ggçtiğimiz günlerde keşfedilen ve bir yıl önce yayılmaya başlayan Fruitfly isimli zararlı uzun zamandır hiç fark edilmeden bilgisayarlara bulaşıyordu.

    Bulaştığı bilgisayarların kamera ve mikrofonlarını kullanarak, kullanıcıları izleme gibi özellikleri olan bu zararlının şimdiye dek Amerika Birleşik Devletleri dışındaki kullanıcılara bulaşmadığı varsayılıyor.

    Konuyla ilgili bir açıklamada bulunmayan Apple, Fruitfly zararlısı için bir yama yayınladı. Siz de bu tür zararlılardan korunmak için işletim sitemini güncel tutumalısınız.

    Etiketler: Apple , virüs , zararlı , bilgisayar , telefon
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