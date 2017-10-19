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    macOS High Sierra'daki bu sorun can sıkıyor!

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 08:49 | Son Güncelleme:

    macOS High Sierra masaüstü işletim sisteminde bulunan bir hata sebebiyle kullanıcılar, Mac bilgisayarlarında ve diğer iCloud bağlantılı cihazlarında iMessage ve kısa mesajları (SMS) oldukça geç alıyor.

    Apple destek forumlarında geçen haftadan bu yana kullanıcı şikayetlerinin giderek arttığı belirtiliyor. Sorunun iPad, iPhone ve Apple Watch ile birlikte Mac sahibi olanlar tarafından yaşandığı da ifadeler arasında.

    Son sürüme güncelleme sırasında bazı kullanıcılar, iPhone ve iPad cihazlarından çok sonra Mac’lerinde iMessage’ları gördüklerini rapor etmişti. Bazıları ise aynı iCloud hesabına bağlı cihazlara bildirimlerin gelmediğini belirtmişti.

    macOS High Sierra mesaj sorunu yaşatıyor!

    Bu sorunla ilgili olarak şimdilik geçici çözümler öneriliyor. Mesajları etkisizleştirip tekrar aktifleştirmek ve mesajları iOS cihaz yerine Mac üzerinden göndermek bu çözümler arasında yer alıyor. Beta sürümlerinde de bu sorunun henüz aşılamadığı görülmekte.

    shiftdelete'in haberine göre hatanın, iMessage’ların perde arkasındaki işleyiş biçimindeki değişikliklerle ilgili olabileceğine dair spekülasyonların olduğunu da belirtelim. Apple ise macOS High Sierra ile iOS 11 arasındaki iCloud senkronizasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Tanıtılan bazı özellikleri şirket geri çekme kararı almıştı ancak bunların Sonbahar sonu gibi sunulması planlanıyor.

    Etiketler: mesaj
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