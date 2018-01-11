macOS High Sierra'da güvenlik açığı

macOS High Sierra, Apple'ın masaüstü işletim sistemi ve daha yeni güncellendi. Ancak macOS High Sierra 10.13.2 olan son güncellemeyle şifre açığı ortaya çıktı. Oluşan sorun ise Sistem Tercihleri bölümündeki App Store menü kilidinin herhangi bir şifre ile açılabilmesi.

Yönetici seviyesine erişim sağlayabilen sorun ile App Store tercihleri açılabiliyor. Ayrıca bu güvenlik sorunu ile kullanıcıların istekleri dışında macOS güncellemelerinin otomatik kurulumu, uygulama güncellemeleri, sistem veri dosyaları ve güvenlik güncellemeleri aktif veya pasif duruma geçebiliyor. Önceden yayınlanan sürümlerde bu sorunun yaşanmadığı biliniyor ve bu sorunun macOS High Sierra 10.13.3 sürümüyle düzeltildiği biliniyor. Apple'dan ise bu konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.