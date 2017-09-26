macOS High Sierra yayınlandı! Hemen şimdi indirin

macOS High Sierra’yı doğrudan Mac App Store’dan veya Mac App Store’daki Yazılım Güncellemesi menüsünden indirebilirsiniz. macOS High Sierra, macOS Sierra’yı çalıştıran tüm Mac’lerle uyumlu...

macOS High Sierra ile gelen yeni özellikler

macOS High Sierra ile birlikte çok daha işlevsel hale getirilen Fotoğraflar uygulaması, yeni kenar çubuğu sayesinde aradığınız dosyalara hızlıca ulaşabilmenizi ve fotoğraflarınızı kriterlerinize göre kolayca filtreleyebilmenizi sağlıyor.

Bunun yanı sıra yeni seçim sayacı ile hangi fotoğraf ve videoları seçtiğinizi takip eden uygulama, sürükleyip bırakma hareketiyle bunları bir albüme veya masaüstünüze aktarmanıza imkan tanıyor.

macOS’un yapı taşı haline gelen ve en büyük yeniliklerin sunulduğu uygulamalardan birisi olan Safari, beklenmedik anlarda ortaya çıkan, tercihiniz dışındaki videoların otomatik olarak oynatılmasını engelliyor.





Yakınlaştırma düzeyi, konum izinleri, bildirimler ve içerik engelleyicisi gibi ayarları her web sitesi için ayrı ayrı belirleyerek web sitelerini dilediğiniz gibi kişiselleştirmenizi sağlayan Safari, akıllı takip koruması özelliği ile gerçekleştirdiğiniz işlemlerin takip edilmesinin önüne geçiyor.

Mac kullanıcıların sıkça kullandığı uygulamalardan birisi olan Notlar ise, tablo desteği sayesinde artık hesaplamalar yapmanıza imkan tanırken, önemli notlarınızı uygulamanın en üstüne sabitleyebilmenizi sağlıyor.





4K videonun giderek popülerleşmesiyle birlikte oldukça yaygınlaşan ve H.264’e kıyasla videoları yüzde 40’a kadar daha fazla sıkıştırabilen H.265 standardı yeni MacOS ile birlikte sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor.

Katı hal sürücüler için geliştirilen yeni APFS dosya sistemine geçiş yapan Apple, üst düzey güvenlik ve duyarlılık sağlayan yeni gelişmiş mimari ile dosya kopyalama ve bir klasördeki içeriklerin boyutunu öğrenme gibi genel işlemleri çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.