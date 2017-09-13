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    macOS High Sierra ne zaman çıkacak?

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 07:40 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 07:40

    Mac bilgisayarların başarılı masaüstü işletim sistemi macOS için Apple tarafından sunulacak yükseltmenin çıkış tarihi belli oldu. İşte, macOS High Sierra çıkış tarihi...

    Apple tarafından Mac bilgisayarlara sunulması heyecanla beklenilen macOS High Sierra masaüstü işletim sisteminin çıkış tarihi sonunda belli oldu. Mac Pro, MacBook ve iMac modelleri için yeni bir kullanıcı deneyimi sağlayacak olan macOS High Sierra 25 Eylül tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Yani yaklaşık olarak 19 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan iOS 11 çıkışından bir hafta sonra.

    İlk olarak Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde duyurulan ve beta süreci başlatılan yeni macOS sürümü, Sierra ile gerçekleştirilen yenilikleri bir adım sonraya taşıyacak.

    macOS High Sierra ile birlikte tamamen yeni Apple Dosya Sistemi’ne geçiş, birçok önemli geliştirme, geliştirilmiş grafikler, VR desteği ve yeni H.265 video standardına destek kullanıcılara sunulacak. Photos uygulaması daha fazla düzenleme seçeneği sunacakken, yenilenen Safari ise gizlilik korumasına odaklanıyor. Siri daha akıllı olarak karşımıza çıkacakken, Spotlight dostu Mail ve genişletilmiş Sidebar da yeniliklerden.

    macOS High Sierra sürümüne yükseltmenin ücretsiz olacağını da hatırlatalım.

    Etiketler: macos high sierra , mac os , apple
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