MacOS High Sierra güncellemesi çıktı! Yeni neler var?

Apple, son yıllarda masaüstü işletim sistemlerine ABD’nin Kaliforniya Eyaletindeki mekan isimlerini veriyor. Geçen yıl Sierra adı verilen sürüme, bu yıl bölgenin yükseklerine ithafen High Sierra adı verildi. Aslında Apple burada kelime oyunu yaparak yeni sürüm hakkında ipucu veriyor. Görünürde fazla değişiklik yok gibi dursa da macOS High Sierra performans ve altyapı açısından birçok önemli değişikliği beraberinde getiriyor. Geçen yılki Sierra’yı performans ve altyapı açısından geride bırakan High Sierra, birçok kullanıcının ilgisini üzerine çekiyor. Haydi gelin Apple’ın getirdiği yeni masaüstü işletim sistemindeki yeniliklere bir göz atalım.

macOS High Sierra sürümünde yeni bir dosya sistemi olacak

Mekanik sabit disklerin zamanında tasarlanmış olan ve yıllardır Apple tarafından Mac bilgisayarlarda kullanılan Hiyerarşik Dosya Sistemi (HFS), yerini Apple Dosya Sistemi’ne(AFS) bırakıyor. Çünkü: Mac bilgisayarların büyük çoğunluğu hızı arttırmak ve başlatma sürelerini kısaltmak için flaş depolama birimi kullanıyor. Yeni işletim sisteminin gelmesiyle yeni dosya sistemine geçiliyor.

SSD’ler ve 64-bit mimari için geliştirilen bu sistem, Mac kullanıcıları için daha iyi bir dosya performansı sunuyor. Bir dosyanın veya klasörün boyutu anında belirleniyor ve birbirinin kopyası dosyalar daha hızlı bulunuyor.

Verilerinizi güvende tutan dahili şifreleme özelliği bulunuyor ve yeni dosya sistemi, yedeklemek istediğiniz dosyalarınızın ekran görüntüsünü alarak Time Machine gibi yedekleme yazılım programlarının işini kolaylaştırıyor. Güncelleme sonrasında bilgisayarınızda birkaç GB’lık ek boş alan oluşturacak olan bu dosya sistemi, AFS ve HFS’den daha verimli bir dosya sitemi olmasıyla da dikkat çekiyor.



HEVC video desteği Geliyor

H.264 standardına göre yüzde 40’a varan oranda daha iyi sıkıştırma sağlayan HEVC (High Efficiency Video Codec) ya da H.265 olarak da adlandırılan video standardı, 4K videolarla birlikte daha da yaygınlaşacak. Ve artık macOS tarafından da yerel destek sunuluyor. HEVC video desteği sadece altıncı nesil veya daha yeni (Skylake ve Mevcut Kaby Lake) işlemcili modellerle destekleniyor.

Daha yüksek performansta oyun oynayabileceksiniz

Apple’ın bilgisayarları şimdiye kadar oyun performansı konusunda PC’lerin gerisinde kalıyordu. Çünkü dizüstü bilgisayarlarda yük, mobil GPU’lara kalıyordu ve iMac ve MacBook Pro’larda grafik işlemci

birimi üzerinde yükseltme yapılamıyordu. Şimdi Apple’ın sistemlerinde grafik performansını yükseltmek, harici CPU’larla mümkün olacak. Eğer geçen yıl veya bu yıl çıkan Thunderbolt 3 portlu Mac bilgisayarlardan birine sahipseniz, harici CPU’ları kullanmaya başlayabilirsiniz.

MacOS High Sierra’nın getirdiği özelliklerden biri de VR desteği oluyor. Valve’ın, SteamVR ve HTC’nin Vive VR platformları için doğrudan destek sunuluyor. Bu önemli yenilikler sayesinde iMac ve MacBook Pro bilgisayarlar, kullanıcıların daha fazla ilgisini çekecek.

Safari daha kullanışlı hale geliyor

Apple, Safari’yi daha düzgün web tarayıcısı yapabilmek için epey çaba sarf ediyor. Yeni sürümle birlikte Safari daha kolay ve kullanışlı bir tarayıcı haline dönüşüyor. Özellikle birçok kullanıcının mustarip olduğu, internette gezinirken otomatik oynatılan videolara karşı bir çözüm sunuluyor. İçinde ses veya videonun otomatik olarak başlatıldığı web sayfaları, ‘’yerleşik otomatik oynatma koruması’’ sayesinde engelleniyor.

Otomatik oynatma engelleme kontrolleri altında birçok seçenek bulunuyor. Sadece sesli içerikleri engelleyebileceğiniz gibi, bu engellemeyi sitelerde de yapabilirsiniz. Bu özellik pratikte oldukça iyi şekilde çalışıyor. Böylelikle web’de daha rahat gezinmek mümkün hale geliyor.

Ayrıca Apple, dahili izleme koruması da sağlıyor. Bir alışveriş sitesinde görüntülediğiniz ürünlerin, başka bir sitede reklam olarak karşınıza çıktığını fark etmişsinizdir. Otomatik öğrenme algoritmalarını kullanan bu sistem, hangi reklam ağlarının sizi izlediğini ortaya çıkartıyor. Bu sayede sizlere daha güvenli bir web deneyimi sunuyor.

Notlar degişiyor

Apple, iOS’larda notlar uygulamasına birçok yenilik getirmişti. Fakat mac bilgisayarlarda bu özellik geri planda kalmıştı. Kullanıcıların en çok şikayet ettiği konu; notların değiştirilme zamanına göre sıralanmasıydı. Bu durum da daha eski notları bulmayı zor hale getiriyordu. MacOS High Sierra ile Notlar sabitleniyor. Ayrıca notlar içine tablolar da eklenebiliyor. Böylece Apple’ın dahili not uygulaması hem kullanıcılarını mutlu ediyor, hem de Apple’ın rakiplerine karşı zemin kazanmasını sağlıyor.

Artık Mailleriniz daha düzgün

Mail uygulamasına gelen şikayetlerin büyük çoğunluğunu arama özelliği kaplıyor. Yeni güncelleme ile arama özelliği baştan aşağıya yenileniyor. Sonuçları okuduğunuz, cevapladığınız veya önemli kişiler listesindeki kişilere gösteriyor. Mail uygulaması sizi tanıdıkça mailleriniz sizler için daha düzenli hale geliyor. Ayrıca önceden saptanmış şekilde tüm mesajları sıkıştırarak disk alanında yüzde 35’e varan bir tasarruf sağlıyor. Yenilemeler uygulamayı daha iyi hale getirse de, yine de tam olarak istediğimiz performansı sunmuyor. Örneğin Gmail’in masaüstü Web versiyonunda yaptığımız aramalarda e-posta iletilerini rahatlıkla bulabilirken, mail üzerinden ya zor buluyoruz, ya da hiç bulamıyoruz. Mail uygulamasına gelen küçük ama kullanışlı özelliklerden biri de tam ekran görünümüyle ilgili. Uygulama tam ekranda kullanılırken yeni bir ileti yazmak istendiğinde, yeni ileti penceresi en üstte açılıyor ve gelen kutuları kontrol etmek mümkün olmuyordu. High Sierra ile birlikte, yeni ileti penceresi açmak istediğinizde ekran ikiye bölünüyor. Böylece ileti yazarken gelen kutusunu takip etmek mümkün hale geliyor.

Fotoğraflarınızı düzenlemek için daha çok seçeneğiniz var

Apple daha önceki iOS ve macOS sürümlerinde Fotoğraflar uygulamasını baştan aşağı yenilemiş, hem masaüstü hem de mobilde birbiriyle uyumlu hale getirmişti. Her sürümde Fotoğrafların macOS ve iOS sürümlerini paralel bir şekilde güncelleyen Aplle, bu sürümde de birkaç küçük ama önemli değişiklikler getiriyor. Kenar çubuğu bundan böyle sürekli açık halde oluyor ve genişletilebiliyor. Böylece fotoğrafları burst, selfie, Live Photo gibi türlere göre görüntülemek mümkün oluyor. Yazı türlerinde de ios’takine benzer şekilde değişiklikler geliyor. Başlıklarda daha büyük yazı karakterleri kullanılıyor, yeni filtreler ve düzenleme araçları da ekleniyor. Bu özellik kullanıcılara daha iyi kontrast, parlaklık ve renk ayarı sunuyor. Fotoğraf üzerinde çizim ve işaretleme yapma imkanı sunuyor ve fotoğraftaki renk özünü seçip, doyma, parlaklık ve aralık gibi unsurları sadece onun için düzenlemeniz mümkün oluyor. Fotoğraf düzenleme işlemini fotoğrafın üzerinde pratik bir şekilde gerçekleştirmek isteyen kullanıcılar için bu özellik çok işe yarayacaktır. Fotoğraf düzenleme işlemini daha ileri düzeyde yapmak isteyenler için Fotoğraflar, görüntüyü Photoshop, Pixelmator gibi başka uygulamalarda da açıp düzenleme imkanı sağlıyor. Yapılan düzenlemeler fotoğraflardaki kütüphaneye de yansıtılıyor, fotoğrafın iki farklı versiyonu da tutuluyor.

iCloud'a yeni özellikler

iCloud’a yeni aile seçenekleri ekleniyor. Depolama alanını ücretsiz 5 GB depolama alanından faydalanan aile bireyleri arasında paylaştırma imkanı sunuyor. Ödeme yöntemi ve diğer Aile Paylaşımı ayarları da daha iyi şekilde yapılıyor. iCloud Drive, dosyaları diğer kişilerle paylaşmanıza olanak sağlıyor. Böylece, özellikle ortak çalışılan projelerde her birinin yaptığı değişikliklerle dosyalar güncel şekilde tutuluyor. Bazı üçüncü taraf uygulamalar da iCloud Drive’daki dosyalarla direkt çalışma imkanı buluyor. Hatta iCloud Drive ayarları üzerinden hangi uygulamaların dosyalara erişim sağlayacağı bile belirlenebiliyor. Son olarak iMessage mesajları da iCloud’da saklanabiliyor. Yeni bir cihaz kurduğunuzda mesaj arşivini iMessage’dan aktarabilir, eski mesajlara da kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Evrensel Pano kopyalama artık birbirine yakın bilgisayarlarda da mümkün

macOS Sierra ile birlikte Evrensel Pano kopyalama panosunun içeriklerini iOS ve Mac’ler arasında paylaşmaya olanak sağlıyordu. Örneğin bir içeriği iPhone’da kopyalayıp, Mac’te yapıştırabiliyordunuz. Şimdi bu özellik macOS High Sierra ile birlikte, birbirine yakın Mac bilgisayarlarda da çalışabiliyor.

FaceTime görüşmelerinizi artık klip alabileceksiniz

FaceTime sohbetlerine de küçük ama önemli bir özellik geliyor. FaceTime görüşmesi yaparken karşı taraftaki kullanıcının görüntüsünü, kısa süreli, hareketli klibiyle beraber alıp bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Ancak bu işlem yapıldığında her iki tarafa da bildiriliyor, konuştuğunuz kişi sizin ne yaptığınızı biliyor.

Spotlight daha fazla bilgi gösteriyor

Spotlight, High Sierra ile birlikte daha fazla bilgi gösterimi yapıyor. Örneğin bir uçuş numarası girdiğinizde, harita üzerinde rotayı ve uçuş bilgilerini görebilirsiniz. Spotlight aramaları yapıldığında Wikipedia’dan sonuçlar da gösteriliyor, ancak web sitesinin şu anda Türkiye’de erişim engeli olduğu için, henüz bu özelliği kullanma fırsatı bulamıyoruz.

Bu yenilikler doğrultusunda yeni macOS High Sierra sürümünde dış görünüş ile ilgili yenilik bekleyenler pek sevinmeyecek gibi duruyor. Ama performans ve deneyim konusunda bunu söylemek doğru olmaz, daha verimli ve kararlı çalışan bir sistem deneyimine sahip olabilirsiniz. 2009'da veya daha sonra çıkan Mac bilgisayarlarınızı macOS High Sierra sürümüne yükseltebilirsiniz