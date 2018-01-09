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macOS High Sierra 10.13.2 güncellemesi yayında!

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

Apple'ın dün akşam iOS 11.2.2 güncellemesi ile birlikte yayınladığı macOS High Sierra 10.13.2 sürümü de yayınlandı. Peki Mac'lerde neler değişecek?

Bilgisayar korsanlarının Intel işlemci açığından faydalanarak sistemlere verebileceği hasarları önlemek üzere donanım ve yazılım geliştiriciler oldukça hareketli günler geçiriyor. Apple da iMac, MacBook ve Mac Pro gibi modellerini koruma altına almak üzere macOS High Sierra güncellemesini kullanıcılarıyla buluşturdu.

Spectre açığının her iki türünü de ortadan kaldıran güvenlik güncelleştirmesi otomatik olarak Safari 11.0.2 güncellemesini de gerçekleştiriyor. Bu güncellemenin iOS için sunulan iOS 11.2.2 güncellemesi için de geçerli olduğunu belirtelim.

shiftdelete'in haberine göre tüm kullanıcılar için önerilen güncellemenin detaylı olarak açıklanmıyor ancak Spectre etkilerini hafifletmek için Safari ve WebKit güvenlik geliştirmeleri yapıldığı belirtiliyor. Web tarayıcısının güncelleştirilmesi ise açığın JavaScript’ten faydalanması sebebiyle önemli.

Etiketler: iphone , telefon , macOS High Sierra 10.13.2
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