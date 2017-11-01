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    macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi yayında!

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 08:07 | Son Güncelleme:

    Mac sistemlerin işletim sistemi macOS'a dün akşam yeni bir güncelleme geldi. macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi önemli değişiklikleri de beraberinde getiriyor.

    macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi yayınlandı. Güncellemenin WiFi standarındaki önemli bir güvenlik açığını kapattığı dikkat çekiyor. “KRACK” adı verilen bu açık sayesinde saldırganlar kullanıcıların ağ trafiğini takip ederek önemli bilgilere ulaşabiliyorlardı. Apple, iOS cihazlarında da mevcut olan bu açığı iOS 11.1 ile birlikte kapattı.

    MacOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi ile birlikte birçok yeni Unicode 10 emoji çeşidi kullanıcılara sunuluyor. Yeni ifadelere sahip yüzler, hayvanlar, aksesuarlar ve hatta zombiler gibi birçok yeni çeşit mesajlara renk katmaya geliyor.

    macOS High Sierra 10.13.1 güncellemesi yayında

    Zürafa, zebra ve kirpi gibi hayvanların yanı sıra Brachiosaurus isimli ünlü dinozor eklenen emojiler arasında. Noodle, tart gibi yiyeceklerin yanında hepimizin sevgilisi brokoli de emoji setleri arasında yerini alıyor. Gandalf, Tinkerbell, vampir ve güzeller güzeli bir deniz kızı da emojisi de bu güncelleme ile geliyor. Yeni enojiler iOS 11.1 ve watchOS 4.1‘de de mevcut.

    shiftdelete'in haberine göre 2009 ve sonrasında satışa sunulan Macbook ve iMac’lerin yanı sıra, 2010 ve sonrasında satışa sunulan Macbook Air, Macbook Pro, Mac Mini ve Mac Pro sahiplerinin kullanımına sunulan macOS High Sierra 10.13.1 sürümü App Store üzerinden indirilerek bilgisayarlara kurabilir.

    Etiketler: işletim sistemi
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