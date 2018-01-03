Mac'lere indirebileceğiniz en kullanışlı uygulamalar

Çoğu kişi yeni bir bilgisayar aldıktan sonra ne yükleyeceğine genelde karar veremiyor. Bir sürü seçeneğin içinde kaybolup gitmemeniz için sizlere ihtiyacınıza göre en uygun uygulamaları listeledik.

Bear

Apple'ın kullanıcılarına sunduğu Notlar uygulamasından daha detaylı ve kullanışlı bir not uygulamasına ihtiyacınız varsa Bear uygulaması sizin için en uygunu. iPhone ve iPad uygulamaları da bulunan Bear sayesinde tüm çalışmalarınızın kaydını eşzamanlı şekilde tutabilirsiniz.

Rocket

Emojileri günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz. Ama bazen uygun simgeyi bulmak o kadar kolay değil. Rocket uygulaması sayesinde his simgelerini yazışmalarınız da kullanmayı daha kolay hale getirebilirsiniz.

Franz

Apple’ın Mesajlar uygulaması Mac bilgisayarlarda iMessage üzerinden mesajlaşma işlevini yerine getiriyor. Ama diğer mesajlaşma servislerine hizmet sunmuyor. Bu noktada ise Franz imdada yetişiyor; Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Google Hangouts ve daha birçok servis için tek bir yerden kullanıcılara hizmet sunuyor.

Alfred

Bu uygulama sayesinde hem internet üzerinden arama yapmak hem de bilgisayarınızdaki dosyaları bulmak daha kolay hale geliyor.

Muzzy

iPhone’dan kulaklığınızı çıkardığınızda müziğin otomatik olarak duracağını bilirsiniz. Muzzy adlı basit uygulama menü çubuğuna yerleşiyor ve aynı davranışın Mac’inizde de sergilenmesini sağlıyor.

Trashme

Uygulamaları silmek Mac'de çöp kutusuna taşıyıp bırakmak kadar kolay. Ancak bazı uygulamaların unsurları başka yerlerde kalabiliyor. Bu uygulama sayesinde silmek istediğiniz uygulamaların sisteminizdeki her unsurunu kaldırabiliyorsunuz.

Pixelmator

Bilgisayarda fotoğraf düzenlemek denilince akla Photoshop geliyor. Ancak Pixelmator, çoğu insanın ihtiyaçlarını daha düşük bir maliyete karşılayabiliyor.

Daisy Disk

Mac bilgisayarınızda sürücünüz dolmaya başlarsa, bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Daisy Disk, disk alanında nelerin yer tuttuğunu saptıyor ve size kolaylıkla temizleme imkanı sunuyor.