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Mac'lere indirebileceğiniz en kullanışlı uygulamalar

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 07:32 | Son Güncelleme:

Yeni yılda yeni bir Mac bilgisayara sahipseniz ve ne yükleyeceğiniz konusunda karar veremiyorsanız doğru yere geldiniz. İşte günlük hayatınızda işinize yarayacak 8 Mac uygulaması.

Çoğu kişi yeni bir bilgisayar aldıktan sonra ne yükleyeceğine genelde karar veremiyor. Bir sürü seçeneğin içinde kaybolup gitmemeniz için sizlere ihtiyacınıza göre en uygun uygulamaları listeledik. 

Maclere indirebileceğiniz en kullanışlı uygulamalar

Bear

Apple'ın kullanıcılarına sunduğu Notlar uygulamasından daha detaylı ve kullanışlı bir not uygulamasına ihtiyacınız varsa Bear uygulaması sizin için en uygunu. iPhone ve iPad uygulamaları da bulunan Bear sayesinde tüm çalışmalarınızın kaydını eşzamanlı şekilde tutabilirsiniz. 

Rocket

Emojileri günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz. Ama bazen uygun simgeyi bulmak o kadar kolay değil. Rocket uygulaması sayesinde his simgelerini yazışmalarınız da kullanmayı daha kolay hale getirebilirsiniz.

Maclere indirebileceğiniz en kullanışlı uygulamalar

Franz

Apple’ın Mesajlar uygulaması Mac bilgisayarlarda iMessage üzerinden mesajlaşma işlevini yerine getiriyor. Ama diğer mesajlaşma servislerine hizmet sunmuyor. Bu noktada ise Franz imdada yetişiyor; Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Google Hangouts ve daha birçok servis için tek bir yerden kullanıcılara hizmet sunuyor.

Maclere indirebileceğiniz en kullanışlı uygulamalar

Alfred

Bu uygulama sayesinde hem internet üzerinden arama yapmak hem de bilgisayarınızdaki dosyaları bulmak daha kolay hale geliyor.

Maclere indirebileceğiniz en kullanışlı uygulamalar

Muzzy

iPhone’dan kulaklığınızı çıkardığınızda müziğin otomatik olarak duracağını bilirsiniz. Muzzy adlı basit uygulama menü çubuğuna yerleşiyor ve aynı davranışın Mac’inizde de sergilenmesini sağlıyor. 

Maclere indirebileceğiniz en kullanışlı uygulamalar

Trashme

Uygulamaları silmek Mac'de çöp kutusuna taşıyıp bırakmak kadar kolay. Ancak bazı uygulamaların unsurları başka yerlerde kalabiliyor. Bu uygulama sayesinde silmek istediğiniz uygulamaların sisteminizdeki her unsurunu kaldırabiliyorsunuz. 

Maclere indirebileceğiniz en kullanışlı uygulamalar

Pixelmator

Bilgisayarda fotoğraf düzenlemek denilince akla Photoshop geliyor. Ancak Pixelmator, çoğu insanın ihtiyaçlarını daha düşük bir maliyete karşılayabiliyor. 

Maclere indirebileceğiniz en kullanışlı uygulamalar

Daisy Disk

Mac bilgisayarınızda sürücünüz dolmaya başlarsa, bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Daisy Disk, disk alanında nelerin yer tuttuğunu saptıyor ve size kolaylıkla temizleme imkanı sunuyor.

Etiketler: Mac için uygulama önerileri , Mac için uygulama tavsiyeleri
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