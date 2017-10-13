Maçka’da güvenliğin müdahalesine uğrayan genç kız takipsizlik kararına itiraz etti

29 Temmuz’da Maçka Demokrasi Parkı’nda görevli özel güvenlik görevlisi Savaş İ. kıyafeti açık olduğu gerekçesiyle 23 yaşındaki Çağla Köse’ye müdahale etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Savaş İ. hakkında ‘kişiler arasında ayrımcılık yapmak’, ‘kişilerin huzur ve sükutunu bozma’, ‘inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘cinsel taciz’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçları bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varıldı.

Çağla Köse içinse ‘iftira’ suçundan kovuşturmaya yer yoktur denilerek tüm bu suçlara savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. Öte yandan savcı, müşteki şüpheli Savaş İ. hakkında ‘alenen hakaret’ suçundan 3 yıldan 2 yıla, Çağla Köse hakkında ise ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istedi. Müşteki şüpheliler Savaş İ. ve Çağla Köse önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILSIN

Çağla Köse dilekçede, “Savaş İ., sırf yaşantısına uymadığım için ayrımcılık yapmış bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemek ve bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemek suçlarını işlemiştir. Parktan yararlanmama engel olmuştur. Güvenlik görevlisinin görev ve yetkisini aşan cebir, şiddet, tehdit içeren sözler ve hakaretlerle benimle birlikte çevredeki insanların huzur ve sükutunu ciddi derecede bozarak suç işlemiştir” dedi.

Tüm bunlar göz önüne alınarak güvenlik görevlisi Savaş İ. hakkında takipsizlik kararının kaldırılarak ‘kişiler arasında ayrımcılık yapmak’, ‘inanç’ , ‘düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından dava açılmasını talep etti.