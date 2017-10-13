Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Maçka’da güvenliğin müdahalesine uğrayan genç kız takipsizlik kararına itiraz etti

    Maçka’da güvenliğin müdahalesine uğrayan genç kız takipsizlik kararına itiraz etti

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    13.10.2017 - 09:07 | Son Güncelleme:

    Maçka Parkı’nda kıyafeti nedeniyle kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Savaş İ. hakkında mahkemenin verdiği takipsizlik kararına tepki gösteren Çağla Köse, karara itiraz etti.

    29 Temmuz’da Maçka Demokrasi Parkı’nda görevli özel güvenlik görevlisi Savaş İ. kıyafeti açık olduğu gerekçesiyle 23 yaşındaki Çağla Köse’ye müdahale etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Savaş İ. hakkında ‘kişiler arasında ayrımcılık yapmak’, ‘kişilerin huzur ve sükutunu bozma’, ‘inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘cinsel taciz’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçları bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varıldı.

    Çağla Köse içinse ‘iftira’ suçundan kovuşturmaya yer yoktur denilerek tüm bu suçlara savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. Öte yandan savcı, müşteki şüpheli Savaş İ. hakkında ‘alenen hakaret’ suçundan 3 yıldan 2 yıla, Çağla Köse hakkında ise ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istedi. Müşteki şüpheliler Savaş İ. ve Çağla Köse önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

    TAKİPSİZLİK KARARI KALDIRILSIN

    Çağla Köse dilekçede, “Savaş İ., sırf yaşantısına uymadığım için ayrımcılık yapmış bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemek ve bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemek suçlarını işlemiştir. Parktan yararlanmama engel olmuştur. Güvenlik görevlisinin görev ve yetkisini aşan cebir, şiddet, tehdit içeren sözler ve hakaretlerle benimle birlikte çevredeki insanların huzur ve sükutunu ciddi derecede bozarak suç işlemiştir” dedi.

    Tüm bunlar göz önüne alınarak güvenlik görevlisi Savaş İ. hakkında takipsizlik kararının kaldırılarak ‘kişiler arasında ayrımcılık yapmak’, ‘inanç’ , ‘düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından dava açılmasını talep etti.

    Maçka’da güvenliğin müdahalesine uğrayan genç kız takipsizlik kararına itiraz etti

     

    Etiketler: Maçka Parkı , Savaş İ.
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri