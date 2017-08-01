Maçka'da bir demokrasi parkı

Kıyafetleri yüzünden iki kadına güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle gündeme gelen Maçka Demokrasi Parkı’nda iki gün geçirdik.

Hafta içi ve hafta sonu parkın müdavim dokusu değişse de kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Sabah saatlerinde yaşını almış erkek ve kadınlar yürüyüş yapıp sohbet ediyor; öğle saatlerinde ise çevrede çalışanların sandviçleriyle çimlere yayıldıkları ‘mesai arası cenneti’ oluyor.

Öğleden sonraları da anneler, babalar ve dadıların kucaklarında, pusetlerde veya çocuk arabalarındaki bebekleriyle hava aldıkları mekan haline geliyor. Günün her saatinde her tür kıyafetliyi görmek mümkün. 150 dönümlük, ıhlamurdan kestaneye yüzlerce ağaca hâkim alanda bir tarafta gölgesinde kitap okuyup bulmaca çözenler, diğer tarafta pedal çevirmekten yorulan bisikletçiler gitar sesleriyle yorgunluklarını atıyor.

Şehrin merkezinde gürültüden ve kargaşadan soyutlanmak için kaçılan yegane adreste iki çocuk oyun alanı, üç aletli spor alanı, iki süs havuzu ve yürüyüş parkuru bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Taşkışla ve Maçka kampuslarını birleştirerek üniversite öğrenci ve personeline kolaylık sağlayan halka açık teleferik hattı da parkın üzerinden geçiyor. İşletmesi, temizliği ve güvenliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı park, Şişli sınırları içinde olmasına rağmen, komşusu Beşiktaş ile semtlerinde eski şamatanın kalmadığını düşünen Beyoğlu sakinlerinin de uğrak mekanı.

Büyük küçük müdavimlerin dışında hayvanlarını gezdirenler de genellikle aynı saatlerde parkta buluşuyorlar. Mangallı ortamlara ise pek rastlanmıyor.

ÜNLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Gupse Özay: Maçka Parkı’nda kız arkadaşımızın kıyafetini açık bulan arkadaşın da bastırmakta zorlandığı sapıklığının acilen tedavi edilmesi lazım..

Sarp Akkaya: O özel güvenlik kovulsun. Polisi meşgul etmekten + ceza da alsın. Dileğim budur. Amin.

Gonca Vuslateri: Maçka Parkında giyimine karışılan kadının tepkisini sevdim.. Mağdurum diye ağlamadan..oh insan insan tepkiler şöyle..insana yakışan

Berrak Tüzünataç: Kim veriyor bu insanlara baskalarinin kiyafeti e karisma hakkini? Kim veriyor ya?

Şehrin merkezinde gürültüden ve kargaşadan soyutlanmak için kaçılan yegane adreste iki çocuk oyun alanı, üç aletli spor alanı, iki süs havuzu ve yürüyüş parkuru bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Taşkışla ve Maçka kampuslarını birleştirerek üniversite öğrenci ve personeline kolaylık sağlayan halka açık teleferik hattı da parkın üzerinden geçiyor.

İşletmesi, temizliği ve güvenliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı park, Şişli sınırları içinde olmasına rağmen, komşusu Beşiktaş ile semtlerinde eski şamatanın kalmadığını düşünen Beyoğlu sakinlerinin de uğrak mekanı. Büyük küçük müdavimlerin dışında hayvanlarını gezdirenler de genellikle aynı saatlerde parkta buluşuyorlar. Mangallı ortamlara ise pek rastlanmıyor.

ÜNLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Gupse Özay: Maçka Parkı’nda kız arkadaşımızın kıyafetini açık bulan arkadaşın da bastırmakta zorlandığı sapıklığının acilen tedavi edilmesi lazım..

Sarp Akkaya: O özel güvenlik kovulsun. Polisi meşgul etmekten + ceza da alsın. Dileğim budur. Amin.

Gonca Vuslateri: Maçka Parkında giyimine karışılan kadının tepkisini sevdim.. Mağdurum diye ağlamadan..oh insan insan tepkiler şöyle..insana yakışan

Berrak Tüzünataç: Kim veriyor bu insanlara baskalarinin kiyafeti e karisma hakkini? Kim veriyor ya?