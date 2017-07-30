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    Maçka Parkı’nda özel güvenlik şoku: Bu kıyafetle gezemezsin

    Hürriyet Haber
    30 Temmuz 2017 - 13:33Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 13:39

    İstanbul Şişli'deki Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlilerinin bir kadının kıyafetine müdahale etmek istemesi çevredekilerin tepkisine yol açtı. Olaya ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

    Maçka Parkı'nda akşam saatlerinde görgü tanıklarının ifadesine göre, özel güvelik görevlileri parkta oturan kadınları parktan çıkarmak istedi.

    Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medyaya aktaran Samet Özçelik adlı kullanıcı, özel güvenlik görevlisinin kadınlara "Bu kıyafetle parkta dolaşmana izin vermiyorum, göğüslerini açamazsın" dedikten sonra polis çağırdı.

    Olay yerine gelen polis ve özel güvenlik görevlileri parktakilerin tepkisi ile karşılaştı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda parka gelen polisin özel güvenlikler alarak olay yerinden uzaklaştığı, tepkisini dile getiren bir genç kızın ise “şikayetçi olacağım” dediği görülüyor.


    Maçka Parkı'nda özel güvenlik tacizi
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    Etiketler: Maçka Parkı , kıyafet , özel güvenlik , Polis
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