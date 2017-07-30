Maçka Parkı’nda neler oldu? Anlattılar...

Yaşadıklarını anlatan Ç.K şunları söyledi:

“Beşiktaş’ta arkadaşım B. ile spor salonuna gidiyoruz. Öğleden sonra çıktık. Yanımıza yiyecek ve içecek aldık. Kitap okuyacaktık. Parka gidip çimenliklere oturduk. Saat 17.00 sıralarında tuvalete gittim. Parkın içindeki tuvaletin yanında üç tane güvenlik bekliyordu. Yanlarında ismini sonradan öğrendiği Savaş İ. adında bir güvenlik amiri vardı.

‘SONRA TECAVÜZ EDİNCE KİM KORUYACAK DİYORSUNUZ’ DEDİ

Bu kişi bana “Burada böyle dolaşamazsın, insanları rahatsız ediyorsun. Aileler var burada" dedi. Ben bir anda şoka girdim. Ne diyeceğimi bilemedim. ‘Size ne kıyafetimden, neden bakıyorsunuz’ dedim. Daha sonra orada tanımadığım bir erkek gelip güvenlikle tartıştı. ‘Kıza karışmayın, size ne’ dedi. Güvenlik görevlileri de ‘Sonra tecavüz edince kim koruyacak diyorsunuz’ dedi.

Oradaki gençler de ‘O senin algın. Burada kimse o gözle bakmıyor’ dedi. Bir süre devam tartışma yatıştı. Ben de piknik yaptığım yere gittim.

“POLİS, ‘BİZ KİMSENİN KIYAFETİNE KARIŞAMAYIZ’ DEDİ”

Akşam 20.00 sıralarında bulunduğumuz yere polisler geldi. Güvenlik görevlisi ile polisler bize doğru bakıyordu. Hemen arkadaşım B. onların yanına giderek tepki gösterdi. ‘Size ne kıyafetten, neden polis çağırıyorsunuz’ dedi. Polisler de ‘Biz kimsenin kıyafetine karışamayız. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok’ diyerek tarafları sakinleştirdi.

“BİZİM HAKKIMIZDA ‘KIZ GÖĞÜSLERİNİ AÇIYOR’ YALANI ATMIŞLAR”

Ben de şikayetçi olacağımı söyledim. Moralim çok bozuldu. Benim üzerimde tek parça elbise vardı. Kıyafet dizlerimin biraz üstündeydi. Sadece altıma sutyen giymemiştim. Ancak göğüslerim açık değildi. Yakınımızda da kimse oturmuyordu. İki kız arkadaş kitap okuyup oturuyorduk. Bizim hakkımızda ‘kız göğüslerini açıyor’ yalanı atmışlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Güvenlik bana laf atmasaydı yerime gidip oturacaktım. Dünden beri uyumuyorum. Güvenlikçiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım.”

“GÜVENLİKLER BİRDEN KIZA LAF ATTILAR”

Sosyal medyada gündem olan videoyu çekip yayınlayan Samet Özçelik ise, “Biz de o akşam orada oturuyorduk. Güvenlikler birden kıza laf attılar. Çevredeki insanlar tepki gösterdi. Akşam saatlerinde ise polisler geldi. İki kız arkadaş öyle oturup kitap okuyordu. Yanlarında içki yoktu. Meyve falan yiyorlardı. Kitap okuyorlardı. Kıyafetleri de öyle çok transparan değildi. Zaten kimseyi de ilgilendirmez bu durum. İki arkadaş çevreyi de rahatsız etmiyorlardı. Güvenlik gelip laf atmasa olay çıkmayacaktı” dedi.

“ÇEVREDEN ŞİKAYET ALDIK”

Maçka Parkı’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve ismini vermek istemeyen bir görevli ise şunları anlattı: “Bu iki kız otururken çevreyi rahatsız ediyorlarmış. Uygunsuz hareketleri olmuş.

Bizim arkadaşlar da gidip uyarmış. Çevreden şikayet gelmiş. Bu nedenle gidip uyarmışlar ve polise haber vermişler.”

MAÇKA’DA DAVULLU DÜDÜKLÜ PROTESTO

ŞİŞLİ’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Maçka Demokrasi Parkı’nda dün bir araya gelen kadın örgütleri, Ç.K.’nın giydiği kıyafet nedeniyle güvenlik görevlisi tarafından parktan çıkarılmak istenmesini protesto etti. Saat 19.00’da toplanan gruplar, davullar ve düdükler eşliğinde yürüdü.

“Elbiseme, şortuma, hayatıma karışma”, “Kadınlar birlikte güçlü” şeklinde slogan atan kadınlara parkta oturanlar da alkışları ile destek verdi. Parkta açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu “Buradaki güvenliklerin işi sadece buranın güvenliğidir. Kimse kıyafetimize karışamaz, karıştırmayacağız” şeklinde konuştu.