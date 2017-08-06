Maçka Parkı’nda kıyafet pikniği

“İster gülerim ister kahkaha atarım” ve “Şortumu da giyerim başörtümü de takarım” sloganları atan kadınlar, daha sonra bir forum düzenleyerek birbirlerine karşılaştıkları sorunlarınanlattı. Kadınların buluşmasına Çağla Köse, “Çok yıpratıldım. Hakkımda yalan yanlış haberler yapıldı” diyerek katılmadı.

Etkinliğe 7 aylık bebeği Mert Ali ile Gaziosmanpaşa’dan katılan Serpil Sungur Toter “Biz aslında kadın olarak ayrıştırılmak istemiyoruz. Tesettürlü, şortlu, mini etekli olarak hepimiz birlikte olmak istiyoruz. Onun için geldik ve aslında çocuklarımızın geleceği içinde buradayız. Onlar da ilerde bu tip şeyler yaşamasın ve kadınların kıymetini bilsinler. Kadınların kıyafetlerine saygı göstersinler” dedi.

Maçka Parkı’ndaki etkinliğe Bahçelievler’den katılan 16 yaşındaki Melisa Ökergün ise şunları söyledi: “Ben türban taktım diye yobaz, çevremdekiler de etek veya şort giydi diye kötü olmuyor. Kimse birbirinin ne giydiğine asla karışmamalı. ”

Sultangazi’den gelen 57 yaşındaki Lütfiye Çan da “Bu özgürlüğü bize Mustafa Kemal Atatürk verdi. Üzerine konulması gereken yerde, yok edilmeye çalışılıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Kadın özgürdür, kendisi ne karar verirse onu yaşar. Kadın ister mini etek giyer, ister şort, isterse de türban takar” diye konuştu.