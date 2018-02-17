Maçka Parkı’nda 199 ağaç söküldü... Bir gecede alan tamamen boşaltıldı

Dolmabahçe - Levazım - Baltalimanı - Ayazağa karayolu tünellerinin ilk etabının yapımı için Maçka Parkı’nın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’na bakan girişi önceki hafta panellerle kapatılmış, taşınması planlanan ağaçlar ise işaretlenmişti. Çalışmalar kapsamında Maçka Parkı’nın Nişantaşı tarafındaki Bayıldım Caddesi ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Proje kapsamında geçtiğimiz Pazartesi günü parkın stadyum kısmındaki alana gelen iki ‘ağaç sökme dikme makinesi’ çalışmalara başladı. İlk günlerde sökülen ağaçlar Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na götürülerek yeni yerlerine dikildi.

Bir gecede söküldü

Ağaç sökme işlemleri düne kadar parkın Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu’na bakan kısmında sürerken bir gecede alandaki bütün ağaçların sökülmesi dikkat çekti. İBB ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Çalışma alanı içerisinde toplam 199 ağaç bulunmakta, bu ağaçların 85 adedi Maçka Parkı içerisinde yer almaktadır. Maçka Parkı’ndaki 3.500 metrekare alanda bulunan 85 ağaç, Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na dikilecektir. Park dışında kalan 114 ağaç da farklı bölgelere nakledilecektir” demişti.

“Binlerce canlı etkilenecek”



Maçka Parkı Platformu üyeleri ise ağaçların sökülmesine tepki göstererek yaptıkları açıklamada “İBB yenilediği görsellerle, hazırladığı tanıtım broşürüyle toplam 199 ağacı taşıyacağını, bölgenin eskisinden daha yeşil olacağını iddia etti. Parkın projeden etkilenmeyeceğinden bahsetti. İBB bölgeyi üst geçitlerle, tünel giriş çıkış yollarıyla, katlı geçişlerle nasıl bir beton-yol kaosuna çevireceğini gerçek dışı görsellerle saklamaya çalışıyor, halka yalan söylüyor. Yaklaşık yüzyıllık ağaçların Maçka Parkı’nın bir parçası olduğu gerçeğini yok sayarak parkın bir kısmına boş arazi muamelesi yapıyor. Tünele giriş ve çıkış noktaları parkın hangi bölümüne yapılırsa yapılsın parktaki ağaçları ve parkın doğal yapısını zedeleyecek. Binlerce canlı etkilenecek. Tünel projesinin Maçka Parkı’na ve bölgesine zarar vereceği açıktır. Halka sormadan, dava süreci devam etmesine rağmen başlatılan çalışmalar hukuksuzdur. İBB parkımıza kast ederken herkesi Maçka Parkı’nı savunmaya çağırıyoruz” demişlerdi.