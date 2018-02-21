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    Maçka Parkı'na tünel Saraçhane’de protesto edildi

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    21.02.2018 - 15:07 | Son Güncelleme:

    Maçka Parkı altından geçecek karayolu tüneli inşaatı  Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto edildi.

    Maçka Parkına tünel Saraçhane’de protesto edildi‘Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi’ grubu,’ Sen Maçka Parkını yok edersen, biz de belediyeyi parka çeviririz’ pankartı açıp, İBB binası önündeki yeşil alanda, ip atlayıp, top oynadı. Hatta protestoculardan biri, yere serdiği örtü üzerine oturup ‘Polyanna’ kitabından bölümler okudu.  

    CANAN KAFTANCIOĞLU DA DESTEK VERDİ

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İBB Meclis üyeleri protestoya destek verdi. “Geçmişte aynen Gezi’de olduğu gibi, İnsana ve gelecek kuşaklara kötülük yapan iktidarın ve bir yerel yönetimin yaptıklarına dur demek için buradayız ” diyen Kaftancıoğlu, “CHP saraydan alıp ,halka vermenin ne olduğunu işte bu mücadelede bulacaktır ”şeklinde konuştu. İstanbul’un trafik sorununun lastikli araçları bir yerden alıp bir yere götürerek çözülemeyeceğini söyleyen Kaftancıoğlu, “ İstanbul’da yılda en az 50 km raylı sistem oluşturularak sorun çözülebilir. Ama onların amacı, Trafik sorununu çözmek değil, kendi oluşturdukları yüzde birlik bir kesimi mutlu etmek için tünel yapmak ” dedi.

    ‘Tüneller trafik sorunun çözmez’. ‘İBB elini parklardan çek.’ Yazılı dövizler taşıyan kalabalık, “İstanbul ölüyor ihanet sürüyor” sloganları attı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto sırasında İBB Zabıta ekipleri de bina girişlerini kapattı.
     

    Maçka Parkına tünel Saraçhane’de protesto edildi

    Etiketler: Maçka Parkı , Protesto , saraçhane , Belediye , istanbul , son dakika
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