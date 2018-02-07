Maçka parkı’na ikinci tünel rötuşu

Maçka Parkı’nın bir bölümü daha önce de alüminyum plakalarla kapatılmış, çevrecilerin tepkisine neden olmuştu. Dün çalışmalar öncesi vatandaşlara bilgilendirme notu dağıtıldı. Çalışma alanında toplam 199 ağacın bulunduğu, Maçka Parkı’ndaki 85 ağacın Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na dikileceği, kalan 114 ağacın da farklı bölgelere nakledileceği belirtildi.

Notta, “Çalışma tamamlandıktan sonra bölgede tekrar ağaçlandırma yapılacak, hem Maçka Parkı hem de diğer çalışma bölgeleri eskisinden daha yeşil hale getirilecektir” denildi. Maçka Parkı girişindeki çalışmalar kapsamında, Bayıldım Caddesi’nin Kadırgalar Caddesi girişinden Swiss Otel’e kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılıp, alternatif güzergâh kullanılacak. 2 adet ikişer şeritli tüp tünel projesi hayata geçtiğinde Dolmabahçe- Levazım arasındaki 70 dakikalık yol 5 dakikaya inecek.