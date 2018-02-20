Maçka Parkı davasında şok ifadeler!

HAKARET SUÇUNDAN YARGILANIYORLAR

İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Hakaret” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık Savaş İlter ile “Kamu görevlisine hakaret” suçundan bir yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle tutuksuz yargılanan müşteki sanık Makbule Çağla Köse katıldı. Köse ve İlter kimlik tespiti esnasında işsiz olduklarını söyledi.

'TECAVÜZE UĞRAYINCA GÜVENLİK KORUMADI DİYORSUNUZ'

Kendisini herkesin içinde küçük düşürdüğü ve kadın olarak gururuyla oynadığı gerekçesiyle Savaş İlter’den şikayetçi olduğunu belirten Çağla Makbule Köse şunları söyledi: “Bu şahıs, beni tuvalet sırasında ilk defa gördü ve gördüğü anda da sözlü olarak taciz etmeye başladı. Sonra da ‘bu şekilde gezemezsiniz, uygun, değil, böyle giyiniyorsunuz, tecavüze uğrayınca güvenlik bizi korumadı diyorsunuz” diyerek benim gibi giyinen kadınlar ile benden farklı giyinen kadınlar arasında ayrımcılık yaptı. Ayrıca onca insanın içerisinde benim vücut hatlarımı inceleyerek bana ve çevredeki diğer insanlara benim hakkımda ‘yarı çıplak’, ‘sütyensiz’ gibi söylemlerde bulunmuş olması da açıkça cinsel tacizdir.

'ALDIĞINIZ PARA HELAL Mİ?'

Çağla Makbule Köse’den şikayetçi olduğunu belirten Savaş İlter ise “Olay tarihinde arkadaşlarımızla beraber parkta özel güvenlik olarak devriye görevimizi yapıyorduk. Çocuklu bir bayan gelerek, ‘ilerde mahrem yerleri görünen bir bayan var. Rahatsız oluyoruz. Aldığınız para helal mi? İşinizi yapmıyorsunuz’ dedi. Ben de arkadaşlarla beraber gösterilen yere gittim. Şikayetçi(Çağla Makbule Köse) erkekler tuvaletinin olduğu yerde tuvaletinin sırasında gördüm.

Kendisine, parkın kamuya açık bir alan olduğunu söyledim. ‘Lütfen üzerinize dikkat eder misiniz. Rahatsız olanlar var’ dedim. Bunun üzerine adının Çağla Makbule Köse olduğunu öğrendiğim kadın, ‘sana ne? Size ne?” diye bağırmaya başladı.

”Savaş İlter’in avukatı söz alarak Çağla Makbule Köse’nin kıyafetinin nasıl olduğunu sordu. İlter de, “Kıyafet dediği, transparan kıyafet diyorlardı ama tülden ibaret... Elbisenin içerisine herhangi bir şey takmamıştı” diye yanıt verdi.

'HANGİ MEVZUATA DAYANARAK DÜZGÜN GİYİNMESİNİ İSTEDİ'

Çağla Makbule Köse’nin avukatının, “Hangi mevzuata dayanarak düzgün giyinmesini istemiştir?” diye sorması üzerine ise İlter, “Düzgün giyinin demedim. Lütfen giyiminize dikkat edin. Burası kamuya açık alan. Çocuklu aileler rahatsız oluyor dedim” dedi.

Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.