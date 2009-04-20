Ä°lk yarÄ± Kartalâ€™a kÃ¶k sÃ¶ktÃ¼ren Bursa, ikinci yarÄ± 10 kiÅŸi kalan rakibi karÅŸÄ±nda â€˜sakinâ€™ kalmak adÄ±na motoru rÃ¶lantide tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca, tam bir BeÅŸiktaÅŸ senfonisi dinledik.Â

GÃ¼lÅŸah Erkaya yazÄ±yor

Ä°lk yarÄ± boyunca BeÅŸiktaÅŸ defansÄ±nÄ±n sol koridorunu tam anlamÄ±yla koridor yapan Bursaspor, etkili oyununu skora yansÄ±tamadÄ±. BeÅŸiktaÅŸ kenar yÃ¶netimi ise sol savunmanÄ±n periÅŸanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bizimle birlikte izledi.

DÃ¼n gece BeÅŸiktaÅŸ kalesini RÃ¼ÅŸtÃ¼ ile birlikte koruyan ilave gÃ¶rÃ¼nmez gÃ¼Ã§ler olmasaydÄ± Bursa maÃ§Ä± ilk yarÄ± hem de 11 kiÅŸilik rakibi karÅŸÄ±nda koparÄ±r gÃ¶tÃ¼rÃ¼rdÃ¼.

Toraman atÄ±ldÄ±ktan sonra ilk yarÄ±ya bakarak yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z â€˜Bursa artÄ±k bu maÃ§Ä± rahat alÄ±râ€™ yorumu, Bursaâ€™nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± rahatlÄ±ÄŸÄ± nedeni ile tutmadÄ± diyebiliriz.

Beklentilerimizin aksine ikinci yarÄ±da esen BeÅŸiktaÅŸ fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tetikleyicisi elbetteki taraftardÄ±. Kartallar bu sezon ÅŸampiyon olurlarsa bunda en bÃ¼yÃ¼k pay taraftarlarÄ±ndÄ±r. BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi eÄŸer sadece TÃ¼rkiyeâ€™nin deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n en etkili taraftar topluluklarÄ±ndan birisine sahip olduklarÄ±nÄ± ve bu nimete burun kÄ±vÄ±rmak yerine kÄ±ymetini bilmeleri gerektiÄŸini dÃ¼n gece de anlamadÄ±larsa, bundan sonra hiÃ§ anlamazlar.

MaÃ§Ä±n pek Ã§ok kahramanÄ± vardÄ±. Ä°lk aklÄ±ma gelen isim Delgado. Ã–zlediÄŸimiz isim, Ã¶zlediÄŸimiz futbolundan izlerle sahadaydÄ±. Bence erken alÄ±ndÄ± oyundan. Holoskoâ€™da Ã¶yle. BeÅŸiktaÅŸâ€™ta bu iki isimden Ã¶nce Ã§Ä±kabilecek oyuncular vardÄ± sahada.

SahanÄ±n iyileri arasÄ±nda GÃ¶khan Zan, Ekrem DaÄŸ, atÄ±lmadan Ã¶ncesi iÃ§in Ä°brahim, Bursa adÄ±na Volkan, Veli, Krita ve oynadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§inde bazÄ± bencilliliklerine raÄŸmen GÃ¶khan GÃ¼leÃ§ ile Bursa kalecisi Ä°vankovâ€™u sayabilirim.

Tabi ki en iyiler arasÄ±na hakem Deniz Ã‡oban ve yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ± da eklememek haksÄ±zlÄ±k olur. AslÄ±nda dÃ¼n gece sahada kÃ¶tÃ¼ olan yoktu diyebiliriz.Â

MaÃ§a Gaziantep DamgasÄ±Â

Krita, Toraman, GÃ¶khanlar (Zan ve GÃ¼leÃ§), Ekrem DaÄŸ. Bu beÅŸ ismin ortak Ã¶zelliÄŸi futbol yaÅŸamlarÄ±nÄ±n kÃ¶ÅŸe taÅŸlarÄ± arasÄ±nda Gaziantepsporâ€™un bulunmasÄ±. Gaziantepspor futbol fabrikasÄ±nÄ±n Ã¼rettiÄŸi ya da rektifiye ettiÄŸi bu oyuncular dÃ¼n gecenin en iyileriydi. SahanÄ±n dÃ¶rtte birini bu oyuncular oluÅŸturuyordu. Gaziantepspor taraftarÄ± olarak ayrÄ±ca gurur duyduk.Â

Ã‡arklar DÃ¶nmeye BaÅŸladÄ±Â

Ligimizin finiÅŸine az zaman kala bildik tezgahlar daha yoÄŸun olarak iÅŸlemeye, dedikodu Ã§arklarÄ± daha hÄ±zlÄ± dÃ¶nmeye, nalÄ±ncÄ± keserleri daha bir hÄ±rslÄ± yontmaya baÅŸladÄ±.

GÃ¼nÃ¼ kurtarmak ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ± Ã¶rtmek iÃ§in yapÄ±lan pek Ã§ok spekÃ¼lasyon futbolumuza zarar vermek dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸe yaramÄ±yor.

Bu maÃ§ta iyi bir hakem izledik. Hakem iyi olunca maÃ§ da mÃ¼kemmel geÃ§ti. Oyuncular iyi niyetliydi. SonuÃ§ta BeÅŸiktaÅŸ iki deÄŸerli puan ve liderlik ÅŸansÄ±nÄ± yitirdi. Ancak dikkat ederseniz hiÃ§ olumsuz yorum yapÄ±lmadÄ±.

MaÃ§ sÄ±rasÄ±ndaki olaÄŸan seyirci tepkisinin dÄ±ÅŸÄ±nda taraftarlar da oyundan ve takÄ±mlarÄ±ndan memnun kaldÄ±lar. Demek ki bu oyun bÃ¶yle de baÅŸlayÄ±p bitebiliyormuÅŸ. GolsÃ¼zlÃ¼ÄŸe raÄŸmen keyif aldÄ±k maÃ§tan. Ä°stediÄŸimiz de bu.

Biraz sportmenlik, biraz seyir gÃ¼zelliÄŸi, adil bir yÃ¶netim ve biraz da keyif. Ã‡ok ÅŸey mi istiyoruz bilmiyorum ki. DÃ¼n geceki maÃ§ bu isteklerimizi fazlasÄ±yla karÅŸÄ±ladÄ±. KatÄ±lmayan var mÄ±?..