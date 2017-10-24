Macbook Air'in 'çakma'sını yaptılar!

Çin'in ünlü firması Chuwi'den tasarımı MacBook Air neredeyse aynı olan Chuwi Lapbook Air IFA 2017 fuarında ortaya çıktı. Chuwi Lapbook Air'in Macbook Air'den tasarım olarak tek farkı 14 inç ekrana sahip. Cihaz Windows işletim sistemini kullanıyor.



Intel Celeron N3450 işlemcisi mevcut olan cihazda grafik arabirimi olarak Intel HD Graphic 500 bulunuyor. 8 GB DDR3L RAM ve 1080p'lik IPS'ye sahip olan Chuwi LapBook Air'in en dikkat çekici özelliği ise 10 bin mAh bataryası oldu. Cihaz, 400 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.