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    Macarlar, Ferenc Rakoczi’yi unuttu

    İHA
    28 Temmuz 2017 - 10:33Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 10:33

    Macar bağımsızlık hareketinin önderi II. Ferenc Rakoczi’nin Tekirdağ’da bulunan müzesine gelen Macar ziyaretçi sayısı her geçen gün azalıyor. Yılda ortalama bini bulan Macar ziyaretçi sayısı geçen yıl 30, bu yıl da 200 civarında kaldı.

    MACARİSTAN’ı işgal eden Avusturya’ya karşı ayaklanan Macar bağımsızlık hareketinin lideri II. Frenc Rakoczi beklenen yardımların gelmemesi üzerine başarılı olamayınca, ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Rakoczi önce bir süre, Polonya ve daha sonra da Fransa’da yaşamıştı. Fransa’nın ardından Trakya’ya giden Rakoczi, Edirne ve İstanbul’un ardından 1735 yılından ölümüne kadar Tekirdağ’daki evde yaşamıştı.
    Ölümünden sonra Macar hükümeti, Osmanlı’nın ev sahipliğine teşekkür amacıyla Tekirdağ’da Rakoczi’nin yaşadığı üç katlı evi 1931’de satın almıştı.

    Macarlar, Ferenc Rakoczi’yi unuttu

    YILDA ORTALAMA BİN MACAR GELİYORDU
    Müzeye dönüştürülen Ertuğrul Mahallesi’ndeki Rakoczi Evini her yüzlerce Macar ziyaret ediyordu. Fakat son iki yıldır ziyaretçi sayısı giderek azalıyor. Rakoczi Müzesi’ne Macarların artık eskisi gibi gelmediğini belirten müze görevlisi Ali Kabul, “Son 10 yılın ortalamasında yıllık 3 bin ziyaretçiydi. Bunların bin civarı Macar, 2 bin civarı ise Tekirdağ ve çevre illerden gelenlerdi. Ama geçen yıldan beridir Macar turist sayısı düştü. Yıllara göre değişiyordu sürekli bin civarı her yıl geliyordu bu sayıdan pek aşağı düşmüyordu 900 ve bin arası değişiyordu. Geçen yıl sadece 28-30 kişi geldi. Bu yıl da gelen Macar turist sayısı 200 civarında” dedi.

    Macarlar, Ferenc Rakoczi’yi unuttu

    Etiketler: Macaristan , Frenc Rakoczi , Müze
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