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    Macaristan’da Yahudi Soykırımı’nı inkar edene çalışma cezası

    AA
    30.10.2017 - 15:31 | Son Güncelleme:

    Macaristan’da mahkeme, İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca kişinin öldürüldüğü Yahudi Soykırımı’nı inkar eden bir kişiye, 300 saat kamu yararına çalışma cezası verdi.

    BUDAPEŞTE Başsavcılığının Macar Haber Ajansına (MTI) gönderdiği açıklamada, kimliği açıklanmayan kişinin Yahudi Soykırımı’nın doğru olmadığını savunduğu için cezayı aldığı belirtildi. Sanık, 2012’de düzenlenen bir eylemde yaptığı konuşmada, nasyonal sosyalizm sisteminin suçlarını açık bir şekilde inkar ettiğinden dolayı suçlu bulundu.

    İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler, Yahudilere karşı soykırım uygulamıştı. Nazi Almanyası’nın işgal ettiği ülkelerdeki Yahudilerin büyük bir kısmı toplama kamplarına gönderilmişti. Yaklaşık 6 milyon Yahudi, bindirildikleri trenlerde ve toplama kamplarında yaşamlarını yitirmişti.

    Etiketler: Macaristan , İNKAR CEZASI
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