Macaristan ve Romanya arasında okul krizi

MACARİSTAN Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Yardımcısı Levente Magyar, Romanya’nın Budapeşte Büyükelçisini, bakanlığa çağırdıklarını duyurdu. Magyar, Romanya yetkililerinin, Mureş kentindeki Macar Katolik Lisesinin faaliyetinin askıya alındığı şeklindeki açıklamalarının hayret verici olduğunu ifade etti.

Okulun kapatılması dolayısıyla yüzlerce ailenin mağdur olduğunu öne süren Magyar, “Macaristan, verilen bu kararı Katolik Kilisesine, Macar azınlığa, çocuklara ve ilgili ailelere yapılan bir saldırı olarak görüyor. Romanya’nın attığı bu adım kesinlikle dostane değil ve çok ağır bir adım” ifadesini kullandı.

Magyar, Romanya’nın söz konusu okulla ilgili problemlerin çözümü için söz verdiğini ama bu konuda herhangi bir adım atmadığını belirterek, “Macar hükümeti, Romanya’nın uluslararası organizasyonlara, örneğin OECD üyeliğine verdiği desteği askıya alma kararı aldı. Romanya’nın OECD üyeliğiyle ilgili oylama 8 Eylül’de yapılacak ve tüm üye ülkelerin onayına ihtiyacı var” dedi.