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    Macaristan, Hollanda Büyükelçisini geri çekti ve özür bekliyor

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 14:43Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 14:43

    Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto, ülkesinin Hollanda'daki büyükelçisini geri çektiğini açıkladı.

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    Péter Szijjarto bu kararı başkent Budapeşte'de düzenlediği bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Budapeşte yönetiminin bu kararının almasının nedeni ise Hollanda Büyükelçisinin bir Macar dergisine verdiği mülakat.

    Macaristan'daki görev süresi sona eren Hollanda Büyükelçisi Gajus Scheltema mülakatta, Avrupa Birliği fonlarının Macaristan'da var olan yolsuzluklara kaynak oluşturduğunu söylemişti.

    Gajus Scheltema mülakatta ayrıca dolayısıyla AB'nin yolsuzluklara dayalı bir rejime dayanak olduğunu belirtmişti. Scheltema Macaristan hükümetinin izlediği politikayı ve radikal İslamcı siyasetleri birbirine benzetmiş, her ikisinin de "toplumsal düşman yaratmayı" amaçladığını öne sürmüştü.

    'MACARİSTAN KUM TORBASI DEĞİL'

    Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjarto ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Macaristan her gelenin serbestçe yumruk atabileceği bir kum torbası değildir" dedi.

    "Eğer Hollanda'nın Macaristan'la ilgili resmi politikası buysa, bizim de işte budur" diyerek Macaristan hükümetinin kararını özetleyen Szijjarto, Hollanda Macaristan'dan özür dileyene dek iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilikler düzeyinde temsil olmaksızın süreceğini söyledi.

     

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    Etiketler: Macaristan , Hollanda , Büyükelçi
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