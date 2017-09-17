‘Macaristan göçmen ülkesi olmayacak’

BAŞBAKAN Orban, göçmen ülkelerin ideolojisinin liberalizm, göçmen olmayan ülkelerin ideolojisinin ise ulusal egemenlik ve Hıristiyan öğretisi olduğunu belirtti. Orta Avrupalıların, Batı Avrupa’nın liberalizmini almasının ‘manevi açıdan intihar’ anlamına geldiğini ifade eden Orban, “Biz de kısa bir sürede, göçmen ülkesine ve karışık kültüre sahip bir ülkeye dönüşürüz, burada da terörizm olur, sınır koruması olmaz. Demografik yapı ise aileleri desteklemek yerine nüfus ithalatı ile çözülmeye çalışılır” dedi.

Macar hükümetinin, Hıristiyan Macaristan’ın geleceğini korumak için hazır olduğunu ve Macaristan’ın göçmen ülkesine dönüşmesine izin vermeyeceklerini dile getiren Orban, “Göçmen ülkesine dönüşme programı, bugün halk dilinde ‘Soros planı’ olarak isimlendiriliyor. Bu planda, göçmen ülkesi olmayan Orta Avrupa ülkelerini, göçmen ülkelere çevirmek için neler yapılması gerektiği açık bir şekilde yazılı. Bizim göçmen ülkesi olmayacağımızı Brüksel’deki herkesin bilmesi gerekli” diye konuştu.