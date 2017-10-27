Macaristan George Soros’u araştıracak

BAKAN Lazar, hükümetin aldığı karar sonucunda İçişleri Bakanı Sandor Pinter ve istihbarattan sorumlu bakan olarak kendisinin, sığınmacı krizi döneminde Soros’un desteklediği kurum ve kuruluşların, Macaristan’ın egemenliğini etkileyip etkilemediğine yönelik rapor hazırlayacağını kaydetti.

Soros’un Brüksel’deki etkisinin Macaristan’dan daha fazla olduğunu, kendi görüşlerini yaymak için birçok alanda adımlar attığını iddia eden Lazar, “George Soros KİŞİSEL görüşlerini yaymak için gazetecileri ve medya organlarını satın aldı. İhtiyaç halinde Macaristan’ı suçlayıcı yazılar yazdırıldı. Soros’un kendi çıkarlarını korumak için Brüksel’de Macaristan’ınkinden daha büyük bir yapılanması var” dedi.

Lazar, Avrupa Komisyonu’nda, Macaristan aleyhinde hazırlanan raporların aslında Soros’un adamları tarafından oluşturulduğunu da savunarak, 2015 sonbaharında sığınmacıların Macaristan sınırına kendi rızalarıyla değil planlı getirildiklerini iddia etti.