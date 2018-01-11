Futbolun tarihi kimileri için oyunun kendisinden hep daha çekici olmuştur. Hürriyet Dış Haberler editörlerinden Çağrı Çobanoğlu’nun ‘Eğlenceli Bilgi Yayınları’ndan çıkan ‘Paylaşılamayan Kupa/Dünden Bugüne Şampiyonlar Ligi’ de işte tam da böyle bir kitap. İbrahim Çiftçi’nin çizimlerinin yer aldığı kitap, sadece gençler ve çocuklar için değil aynı zamanda futbol tarihine merak duyan yetişkinler için de eğlenceli bir seçenek.

Baba-oğul kupayı kazanan futbolcuların, zor bir çocukluk geçirip sonra yıldız olan oyuncuların, futbol efsanesi olup kupayı hiç kazanamayanların, beyazperdede Şampiyonlar Ligi’nin anlatıldığı filmlerin yer aldığı kitaptan bazı örnekler şöyle:

◊ Eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası, bugünkü adıyla Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan futbolcu unvanı Real Madrid’in İspanyol eski sol kanat oyuncusu Paco Gento’ya ait. Gento, altı kez bu kupayı alan takım içinde yer alarak kupayı en çok kazanan oyuncu oldu.

◊ Bugün 83 yaşında olan Gento, “Turnuvanın ne kadar önemli olacağı hakkında bir fikrimiz olmadığını itiraf etmeliyim. Maç yaptık hepsi bu. Paris’te ilk kupayı kazanana kadar bunun ne anlam ifade ettiğini gerçekten anladığımızı sanmıyorum” diyor.

◊ 1956-57 sezonunda Galatasaray ilk turda Romanya’nın Dinamo Bükreş takımı ile karşılaştı. 3-1 yenilen Galatasaray, İstanbul’daki maçı da 2-1 kaybederek elendi. Galatasaray’ın iki maçtaki iki golünü de Metin Oktay attı.

◊ Beşiktaş ise 1958-59 sezonunda Olimpiakos ile eşleşti. Ancak Türkiye-Yunanistan arasındaki siyasi gerilim nedeniyle Olimpiakos maça çıkmayınca Beşiktaş maç yapmadan turu geçti.

* Fenerbahçe 1959-60 sezonunda Macaristan şampiyonu Csepel takımıyla eşleşti. İstanbul’da 1-1 beraberliğin ardından Fenerbahçe rakibini deplasmanda 3-2 yenip bu kupada maç oynayarak tur atlamayı başaran ilk Türk takımı oldu.



MARADONA VE PELE YOK

◊ Dünyanın en iyi futbolcularından Maradona’nın kariyerinde Dünya Kupası dahil birçok kupa var. Ancak Şampiyonlar Ligi kupası yok.

◊ Brezilyalı futbol efsanesi Pele de bu kupayı hiç kazanamadı. Çünkü Pele, hiçbir zaman bir Avrupa takımında oynamadı.

◊ ‘Beyaz Pele’ lakabıyla tanınan Brezilyalı futbolcu Arthur Zico da kariyerinin büyük kısmını Brezilya’nın Flamengo takımında geçirdi. Şampiyonlar Ligi’nde hiç boy göstermedi.



YAZI-TURA İLE TUR GEÇMEK

◊ Şampiyonlar Ligi’nde eskiden eşitliğin bozulmadığı durumlarda penaltılar yerine yazı-tura atılıyordu. Sahanın ortasında hakem parayı havaya atıyor ve yazı mı tura mı geldiğine bakıyordu. Tarihte yedi defa turu geçen taraf yazı-tura atışıyla belirlendi. Galatasaray, 1963-64 sezonunda yazı-tura ile elendi. 1969-70 sezonunda ise Spartak Trnava takımıyla iki maç sonunda yine yazı-turaya gitmek zorunda kaldı. Bu kez gülen taraf Cimbom oldu.



PAYLAŞILAMAYAN KUPA

DÜNDEN BUGÜNE ŞAMPİYONLAR LİGİ

Çağrı Çobanoğlu

Eğlenceli Bilgi Yayınları, 2017

181 sayfa, 13.50 TL.