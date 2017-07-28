Mac kullananlara Chrome müjdesi

Eğer bir Mac Pro sahibiyseniz ve Google'ın tarayıcısı Chrome'u kullanmak istiyorsanız, uzun zamandır beklediğiniz haber geldi demektir...

Ancak nihayet Chrome beklenen özelliği kazandı ve uygulamanın 60'ıncı sürümü Touch Bar desteği ile geliyor. Navigasyon tuşları ve hibrit adres/arama çubuğu ile tanıdık bir tecrübe sunan yeni sürüm sayesinde artık trackpad veya klavye kısayolu kullanmak zorunda olmadan yeni sekmeler açabileceksiniz.





Bu güncelleme sadece Apple hayranları için hazırlanmış. Ancak zaten Android'de ekstra hızlı web arama eklentileri ve Omnibox menüsü eklentileri bulunuyordu. Tüm bunların dışında güncelleme ile girlikte ödeme formlarını otomatik doldurma özelliğinin de alt yapısı hazırlanıyor.

Eğer Chorme kullanıyorsanız, Android, Windows ya da Mac kullanıcısı olmanız fark etmeden, güvenlik yamaları için güncellemeleri kaçırmamanızı öneriyoruz.



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