Maç değil resital

DÜNYACA ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Volkswagen Arena’da cumartesi günü verdiği iki konserle 10 bin sanatseveri bir araya getirdi. Say’ın ‘Yürüyen Köşk’ Atatürk Anısına Opus 72’ eserinin İstanbul prömiyerinin gerçekleştiği konserlere, sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu. Etkileyici ve güçlü yorumuyla beğeni toplayan Say, binlerce insanla buluşmanın mutluluk verici olduğunu söyleyerek, İstanbullu sanatseverlere teşekkür etti. Sanatçı konser sonrasında uzun süre ayakta alkışlandı.

Biletleri aylar öncesinden tükenen ve yoğun talep üzerine aynı gün ikinci konser açılan etkinlikte, alışılmışın dışında bir sahne düzeniyle, piyano sahnenin ortasında, seyirci de piyanonun etrafında konumlandırıldı. Fazıl Say konserlerde ‘Yürüyen Köşk’ün yanı sıra, Ludwig van Beethoven’ın ‘Ay Işığı’ ve ‘Fırtına’ piyano sonatları, Frederic Chopin’in ‘4 Noktürn’ ve kendi bestesi ‘Kara Toprak’ı da yorumladı.