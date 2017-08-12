2017 LYS yerleştirme sonuçlarında ÖSYM'den duyuru... ÖSYS tercih sonuçları güncellendi!

Yerleştirme güncellemeleri YÖK veri tabanında.. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemindeki hatadan dolayı 78 üniversiteye yerleşen veya yerleşecek adayların veri ve fotoğrafları Yükseköğretim Kurulunca tekrar düzenlenerek YÖKSİS'e yüklendi

ÖSYM DUYURUSU

08.08.2017 tarihinde açıklanan 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarında, adayların yerleştirmelerinde kullanılacak puanlar belirlenirken Tablo-6C’nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan adayların alan ve dallarına göre ek puan kullanılabilecek tercihlerinde ‘ek puanlı yerleştirme puanları’ yerine ‘ek puansız yerleştirme puanları’nın kullanıldığı tespit edilmiştir.

Bu işlemin düzeltilmesi amacıyla yapılan güncellemede 1110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiş, 1628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiş, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen 1499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşememiştir.

Konu ile ilgili adaylar ve kurumlar bilgilendirilmiş, yeni sonuçlar 12.08.2017 tarihi saat 11:00 itibariyle güncellenmiştir. Bu durumdan etkilenen adaylardan özür diler bilgilerine saygıyla sunarız.

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YÖK, yerleştirme işlemindeki hatadan etkilenen 78 üniversiteye yazı göndererek, ÖSYM'nin, 2017-ÖSYS yerleştirme işlemleri esnasında adayların tercihlerine ilişkin kullanılacak yerleştirmeye esas puanları belirlenirken, Tablo-6C'nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan adayların alan ve dallarına göre ek puan kullanılabilecek tercihlerinde "yerleştirme ek puanları" yerine "yerleştirme puanları" kullanıldığını bildirdi.

Yazıda, bu durumdan dolayı etkilenen toplam 18 bin 331 adayın 14 bin 94'ü aynı tercihine yerleşirken, bin 110 adayın farklı tercihlerine yerleştiği, bin 628 adayın yerleşemez iken yerleştiği ve bin 499 adayın ise yerleşirken yerleşemez duruma geldiği ifade edildi. Yerleştirme işlemindeki bu hatadan dolayı 78 üniversiteye yerleşen veya yerleşecek adaylardan da etkilenenlerin bulunduğuna işaret edilen yazıda, bu kapsamda, bu üniversitelere yerleşen öğrencilerin verileri ve fotoğraflarının tekrar düzenlendiği ve YÖKSİS'e yüklendiği belirtildi.

YÖK'ten gönderilen yazıda, buna göre üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere ait güncel verilerin, YÖKSİS'ten indirilerek, gerekli işlemlerin yapılması istendi.



